Uncharted 2: Among Thieves prekonalo miliónový míľnik

13. nov 2009 o 15:15 Ján Kordoš

Celosvetovo sa za necelý mesiac predalo viac než milión kópií hry. Podľa VGChartz to je dokonca o pol milióna viac, no oficiálne zdroje zo Sony sú skromnejšie. Jednoznačne však ide o hru, ktorá by vám vo vašej zbierke nemala chýbať, ak vlastníte Playstation 3.

Zdroj: Kotaku,VGChartz