Marvel Ultimate Alliance 2 - superhrdinovia na vandrovke

Komixoví superhrdinovia to majú u nás ťažké. Ak ich stretnete na ulici, nie každý si spomenie na meno a niektorí sa budú zamyslene čudovať nad tým, prečo je ten chlapík oblečený ako transvestita.

13. nov 2009 o 14:05 Ján Kordoš

Komixoví superhrdinovia to majú u nás ťažké. Ak ich stretnete na ulici, nie každý z vás si spomenie na jeho meno a niektorí sa budú zamyslene čudovať nad tým, prečo je ten chlapík oblečený ako transvestita. Pritom sú to slušní ľudia, ktorí zachraňujú svet. Ich popularita je na vrchole blaha hlavne „Jú eS end eJ“ a nikto nepovažuje za detinské, ak dospelý človek číta komixy. Na rozdiel od Káčera Donalda totiž nebývajú ostatné komixy plytké ako tanier na pizzu. Takže sa zhodneme na tom, že komixy sú dobré.

Početná rodinka

Dvojica najväčších vydavateľských domov komixov (DC a Marvel) zvádza boj už i na hernom poli. Marvel má svojich hrdinov, ktorí zrejme nie sú až tak na očiach Európanov, no aspoň niektorých musíte spoznať. Wolverine z X-Menov, Spider-Man, Hulk, Iron Man, Fantastic Four a do dvadsiatky voliteľných postáv tu máme aj ďalších schopných adeptov ako Deadpool (toho si zamilujete), Captain America, Daredevil, Storm, Iceman,, Thing, Cable, Jean Grey, Venom a ďalší. Partička, s ktorou proste zábava byť musí. Ak sa v komixovom svete príliš neorientujete a poznáte len zopár panákov, nemusíte hádzať svoj latexový superhrdinský oblek do žita. Síce vám unikne niekoľko narážok, nepostrehnete, že zápletka vznikla na základe dvoch komixov Secret War a Civil War, ale hru si i tak užijete, navyše si dôležité informácie môžete naštudovať v encyklopédii superhrdinov priamo v hre.



Prvý úder

Jedno sa totiž musí Marvel Ultimate Alliance 2 nechať. Ponúka hneď zo začiatku pohlcujúcu hrateľnosť arkádového mlátenia sa, štvoricu superhrdinov, zaujímavý príbeh (hoc ide o klišé), jednoduché, ale fungujúce RPG prvky. Ingrediencie, ktoré po prvých minútach hrania, prvých úderoch, prvom kombe, prvej siláckej hláške, začnú okamžite účinkovať. Marvel Ultimate Alliance 2 je akčná hra, na ktorú sa pozeráte z vyvýšenej kamery (pojem izometrický pohľad už mlaď poznať nemusí), na pľaci vidíte svojich panákov, panákov nepriateľských a tí všetci sa mlátia. Každý hrdina má k dispozícii slabý útok, silný útok, uchopenie (a následné odhodenie), skok a kombináciu štyroch útočných schopností + špeciálny útok vyvolaný s niektorým so superhrdinov (Iron Man vyšle lúč do Wolverine-ových adamantiových drápov a vznikne z toho poriadna šupa). Vy ovládate jedného z hrdinov, pričom sa môžete kedykoľvek prepnúť do inej postavy a v prípade potreby i vymieňať členov tímu. Samotná hrateľnosť je založená na arkádovom mlátení sa. Postaví sa proti vám desiatka nepriateľov, niekedy ich je i viac a už len bojujete. Počítačom ovládaní hrdinovia nezáhaľajú, využívajú nielen bežné útoky, ale aj špeciálne sily. Kladom je kooperatívny multiplayer až pre štyroch hráčov.

Druhý úder

Jednoducho to funguje, nepýtajte sa prečo. Napriek repetetívnej akcii vás ničenie všetkého naokolo baví. Za každého zneškodneného nepriateľa získavate odmenu v podobe skúseností a tie používate na vylepšenie vlastností hrdinu. Nechýba ani postup na vyššiu úroveň, pridanie získaného bodu do útokov. Keďže skúsenosti získava každý z hrdinov (všetci dostávajú rovnako, ani tí na ľavici náhradníkov neprídu o nič) a každý z hrdinov používa odlišný spôsob boja, teda i útoky, je dôležité určiť si cestu vylepšovania. Univerzálnu mašinu na zabíjanie nevytvoríte, pretože postavička napokon bude vedieť všetko, no na priemernej úrovni. Keď si to všetko zrátate, máte tu 20 hrdinov, z ktorých do tímu môžete vybrať len kvarteto a prezieravosť vo voľbe je nutná. Je zbytočné mať v skupine štyroch útočníkov na krátku vzdialenosť. Kombinácií je mnoho a zábava sa znásobuje. S Wolverinom môžete efektne útočiť nablízko (navyše mu môžete aktivovať samoliečenie), Storm útočí bleskami z diaľky, Deadpool je jednoducho miláčik a má ostré katany, Spider-man zas pevné siete. A koho vyhodíte, komu dáte prednosť? Thing je tank, Iron Man nie je na zahodenie a povedať nie Hulkovi, je pri jeho prchkej povahe dosť nevhodný nápad. More možností, ktoré vás donútia po dohraní spustiť hru znovu. Už len preto, že nadobudnuté skúsenosti vám ostávajú a vy máte možnosť pokračovať na ťažšiu, povedzme legendárnu obtiažnosť.

Miliónty úder

Prosté princípy hrania sa plynule prenášajú do zábavnosti. Keď sa po niekoľkých minútach dostanete k súboju s iným superhrdinom, okamžite sa pred vami objaví výzva. Zdolateľná, ale len pri správnej voľbe postáv a útočení. Hra zbytočne nefrustruje, posúvate sa ďalej, rôznorodé prostredie sa neustále mení. Škoda len, že v samotnom závere sú interiéry tajomnej veže príliš prosté a opakujúce sa úlohy začnú mierne vplývať na krivku zábavnosti, ktorá následne začne klesať až do momentu finálnej bitky. Poľavenie v dôsledku menšej pútavosti však nemusí byť hneď negatívnou vlastnosťou, ktorá by hru zabila. Variabilita by ale hre neuškodila. Hoci máte k dispozícii štvoricu hrdinov, jediné, čo s nimi budete robiť, je útočenie. Nečakajú vás žiadne aspoň minimálne logické hádanky, ani kooperáciou riešené úlohy. Musíte zničiť 6 generátorov, tak chodíte a búchate do nich pästičkami. Musíte aktivovať 5 portálov, tak k nim prídete a aktivujete ich. Pestrosť samotných úloh je na bode mrazu, všetky sú založené na princípe „choď dopredu v lineárnom a ohraničenom svete a na konci sprav niečo, aby sa ti otvorili dvere, ktoré ťa pustia ďalej“.

Priemerná kráska

Grafické spracovanie nevychádza z mierneho nadpriemeru, všetko je podriadené prehľadnosti nad hernou plochou. Niekedy sú síce postavičky až príliš titerné a v náročnejších súbojoch s mnohými protivníkmi ani netušíte, kde sa vlastne nachádzate. Spoznať ovládaného hrdinu býva v týchto momentoch taktiež neľahké a nepomôže vám ani krúžok s aktívnym superhrdinom, keďže panákov na ploche sú dva tucty a všetci sa hýbu. Zničiteľné prostredie dodáva arkádovej hrateľnosti správne deštrukčný šmrnc. Fyzikálny model síce za veľa nestojí a predmety skôr podivné plávajú pri pohybe z vyššie položených miest, no aj tak všetko zničíte, tak prečo to zbytočne kritizovať? Nečakajte detailne vymodelovaných hrdinov – budete na nich pozerať z diaľky. Neviditeľné bariéry taktiež nepotešia, jednoduchšie a niekedy i opakujúce textúry nepridajú na nálade, avšak znechutenie nehrozí. Neexistuje žiadna pridaná hodnota grafického spracovania, dominantné miesta alebo nezabudnuteľné lokácie. Ocitnete sa v džungli, meste, v podzemí, továrni, sídle zloduchov, litovskom hrade Doomstadt a podobne. Izometrický pohľad však má nostalgický nádych (pamätáte na staršie arkády, z tých „novších“ napríklad Expendable?) a kamera nie je besná, takže vidíte to, čo vidieť máte a nie je vám nevoľno. Trochu zamrzí rapídny pokles frameratu pri masívnych bitkách ku koncu hry, kedy je sekanie až príliš viditeľné.

Ušiam lahodiaci rachot

Nemá veľkú cenu baviť sa o ozvučení. Premietnite si v hlave (alebo na domácom kine) nejaký superhrdinský film a budete v obraze. Agresívna deštrukcia znie vynikajúco a keďže naraz útočíte štyria, búcha všetko naokolo. Vďaka tomuto efektu sa zvýrazňuje pocit z ovládania silného hrdinu. Fráz, ktoré zo seba postavy dostávajú, sú síce fádne a otrepané, no máte z nich detinsky slastný pocit a začnete na obrazovku hádzať silácke hlášky – poznáte to: Do koho skáčeš, môj? S kým ty tu kávu miešaš? Tak bolo ti to treba, prde? Burácajúce výbuchy sú dopĺňané vynikajúcim soundtrackom, ktorý by sa nestratil v žiadnom hollywoodskom trháku. Načasovanie je takmer dokonalé, pompézne skladby sa spúšťajú v správnom čase, vynikajúco finišujú a ženú vás v mordovaní stále dopredu.

Mozog vypnite

Sedemohodinový maratón je samozrejme na strednú obtiažnosť lahôdkou. Ale spustíte si to znovu, to verte. Nepriatelia mnoho inteligencie nepobrali, idú vám po krku a superhrdinovia zas ťažia z toho, že sú jednoducho superhrdinovia a vedia aj čosi iné ako slabé baci-bac. Ak vám životná energia klesne na nulu, nemusíte hneď strojiť pompézny pohreb. Stačí sa zásobovať lekárničkami (tie dostávate napríklad aj za splnenie požiadavky pri útoku dvoch spolupracujúcich hrdinov) a na vyššej obtiažnosti využívať prednosti jednotlivých postáv. Frustrácia stojí pred zatvorenými dverami a dobre jej tak, my sa chceme predsa zabávať.

Isteže, Marvel Ultimate Alliance 2 je jednoduchšou zábavou. Nemusíte príliš premýšľať, neabsorbujete tonu dialógov a ani nebudete mať inventár s predmetmi. Ale práve to je jej klad. Ponúka prostú a chytľavú zábavu, ktorá sa na ako javí ako primitívna, no ak nekombinujete správnych hrdinov, nevyužívate ich prednosti, nebudete si hru až tak užívať. Číra hrateľnosť vás dostať musí, aj keď netušíte, prečo sa medzi sebou bijú.

Varila myšička kašičku

Príbeh na záver. Nevadí, supehrdinovia si to môžu dovoliť. Na začiatku bol útok na možnú expanzívnu politiku teroristov. Hrdinovia sa obliekli a teroristom ukázali, že na Ameriku sa opičky nerobia. Do bežného života sa im však zapletie vládne nariadenie. Hlas ľudu si žiadal registráciu supehrdinov, odhalenie ich identity. Tí naši divne oblečení kamaráti totiž často „páchali dobro“ bez obhliadania sa okolo. Je síce pekné, že babička dostala svojho kocúrika zo stromu, no nemuseli hneď vypilovať všetky stromy na ulici. Jedna skupina hrdinov si ctí zákon a chce poslúchnuť, druhá sa pridá na stranu rebelov a začnú sa rezať medzi sebou. Napokon svoje sily spoja, pretože ako čas ukáže, smeje sa niekto tretí v pozadí, nadopovaní nanotechnológiami. A to je celý príbeh, klišé ako hrom, no od superhrdinských dobrodružstiev nečakáme nič duchaplné a chceme sa drhnúť pukancami. Ako v kinách, tak aj pri hre. Rozdelenie na dve strany, z ktorých žiadna nie je zlá, je ďalším ťahúňom k rozohraniu hry z iného pohľadu.

Posledný úder

Marvel Ultimate Alliance 2 je pre našinca nenápadnou, prehliadanou hrou. O to lepšiu zábavu ponúka, keďže od hry nič nečakáte a relax, ktorý vám ponúkne je na vysokej úrovni. Nejedná sa o žiadny veľký hit predvianočnej sezóny, svoju úlohu však plní. Poriadna arkáda s decentnými RPG prvkami je to, čo tu chýbalo.