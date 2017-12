Telefonovanie je stále najobľúbenejší spôsob komunikácie

Najpreferovanejší spôsob kontaktovania priateľa alebo známeho je stále prostredníctvom telefónu. Až 85 percent ľudí po ňom siaha, keď chce byť v kontakte so svojimi blízkymi.

12. nov 2009 o 18:32 (gfk)

Tomuto zabehanému spôsobu komunikácie však čoraz viac konkuruje internet, ktorý poskytuje celú škálu komunikačných možností, najmä cez e-mail, chat, správy cez sociálne siete, ako aj telefonovanie cez internet a využívanie web kamery.

Vyplýva to zo septembrového online prieskumu spoločnosti GfK Slovakia, do ktorého sa zapojilo 528 respondentov vo veku od 15 do 50 rokov.

Aj keď telefonovanie je suverénne na prvom mieste v rebríčku najpreferovanejších komunikačných spôsobov, čoraz viac vystupujú do popredia moderné komunikačné formy, ktoré ponúka internet. Jednou z najvýraznejších sa v poslednom čase stali na Slovensku online sociálne siete.

Podľa prieskumu až 95 percent slovenskej online populácie je členom nejakej online komunity. Najviac ich využívajú mladí ľudia do 30 rokov. Starší, o niečo „konzervatívnejší“ užívatelia internetu zase o niečo častejšie siahajú pri kontaktovaní priateľa alebo známeho po e-mailovej komunikácii.

Sociálne siete sú na Slovensku denne aktívne. Online chat alebo správa cez sociálnu sieť patrí dokonca hneď po telefonovaní medzi druhý najvyužívanejší spôsob pri kontaktovaní priateľa alebo známeho u ľudí do 30 rokov.

Pre väčšinu užívateľov sociálnych sietí, alebo internetových komunít ide o príjemné trávenie voľného času. Až 68 percent ľudí, ktorí sú v nejakej sociálnej sieti, súhlasia s výrokom, že odkedy sa stali členom online komunity, intenzívnejšie komunikujú a udržujú kontakt s priateľmi a známymi.

Taktiež až 84 percent ľudí súhlasí s názorom, že je to najlepší spôsob, ako s priateľmi a známymi zdieľať fotky, videá alebo hudbu. Až štyria z desiatich členov nejakej sociálnej siete sa tiež prikláňajú k tomu, že internetové komunity sú vhodnou príležitosťou pre hľadanie partnera alebo partnerky. Tento názor rovnako zdieľajú staršie ako aj mladšie ročníky.

Členstvo v určitej online skupine ľudí, ktorú spájajú buď nejaké medziľudské vzťahy, záujmy, práca, lokalita, alebo niečo iné, sa stalo prirodzenou súčasťou životného štýlu mnohých ľudí na Slovensku. Nie je preto prekvapujúce, že skoro každý tretí respondent by si nevedel predstaviť, že by sa z danej komunity odhlásil.

Na druhej strane až 63 percent ľudí, ktorí sú členmi nejakej online sociálnej siete priznáva, že ich táto činnosť odvádza pozornosť od práce a učenia. Tiež 37 percent členov má tiež pocit, že internetová sieť často ohrozuje ich súkromie.

Napriek silnému trendu komunikovania cez internet, osobné stretnutie s priateľom a známym má stále nenahraditeľnú rolu. Preferuje ho až polovica respondentov a v celkovom rebríčku skončilo na druhom mieste.