SDKÚ: Právoplatné rozsudky treba zverejňovať na internete

Poslankyňa L. Žitňanská podá návrh novely zákona o súdoch, ktorý by zaviedol povinnosť zverejniť každé právoplatné rozhodnutie súdu na internete.

12. nov 2009 o 14:49 SITA

BRATISLAVA. Povinnosť zverejňovať všetky právoplatné rozhodnutia súdu na internete do troch dní od ich právoplatnosti navrhuje poslankyňa parlamentu Lucia Žitňanská (SDKÚ). V piatok odovzdá takýto návrh novely zákona o súdoch do parlamentu, účinnosť navrhuje od apríla 2010.

„Občania považujú súdnictvo a vymožiteľnosť práva za jeden z hlavných problémov a dôvera je základom vzťahu občana a súdu," uviedla Žitňanská, podľa ktorej dôvera ľudí, že súdy rozhodujú nestranne a spravodlivo, nie je vecou krátkej kampane, ale konkrétnych krokov na otvorenie justície verejnosti. „Som presvedčená, že súdy a sudcovia musia strpieť kontrolu verejnosti," povedala na tlačovej besede.

Výnimkami, na ktoré sa povinnosť zverejňovať rozhodnutia súdov vzťahovať nemá, sú podľa poslankyne rozhodnutia o osobnom stave, prípady maloletých a časť rozhodnutí obsahujúcich obchodné tajomstvo.

Sudcovia potrebujú spätnú väzbu



Žitňanská považuje návrh za dôležitý preto, aby aj občania mohli posudzovať kvalitu práce súdov priamo, nielen sprostredkovane napríklad cez médiá. Návrh v prípade schválenia podľa Žitňanskej umožní verejnú diskusiu o rozhodnutiach súdov, takže sudcovia by dostali spätnú väzbu o svojej práci. Okrem toho to považuje za spôsob, ako minimalizovať škandalózne rozhodnutia súdov, je to prvý stupeň k právnej istote.

Svoje rozhodnutia zverejňuje Ústavný súd SR a Najvyšší súd SR, Ministerstvo spravodlivosti SR zverejňuje niektoré rozhodnutia súdov, ktoré sa týkajú občianskoprávnych a obchodných vecí. Rozhodnutia disciplinárnych senátov sa podľa Žitňanskej nezverejňujú vôbec s výnimkou dvoch prípadov, ktoré sú na stránke Súdnej rady.

„Je dôležité, aby sme občanom garantovali, že všetky rozhodnutia budú zverejnené,“ vyhlásila Žitňanská a dodala, že je dôležite stanoviť na to aj lehotu. Ako príklad, kde by to prospelo, uviedla situáciu okolo pezinskej skládky, kde sa opäť vozí odpad a Pezinčania dodnes nevideli zatiaľ posledné súdne rozhodnutie v tomto prípade. Ústavný súd ním prijal na konanie sťažnosť prevádzkovateľa skládky proti verdiktu Najvyššieho súdu o zrušení povolenia na skládku. Vykonateľnosť tohto rozsudku je teraz pozastavená.