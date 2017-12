FIFA 10 je najlepšie predávaným futbalovým simulátorom v Európe

12. nov 2009 o 12:45 Ján Kordoš

Zaujímavou správou taktiež je zvyšujúca sa kvalita hier od EA – aspoň podľa herných recenzentov. Ide totiž už o sedemnástu hru v tomto roku, ktorá má priemerné hodnotenie nad 80%. Medzi ďalšími titulmi je napríklad NHL 10, The Beatles: Rock Band, Battlefield 1943, Dead Space: Extraction, NCAA Football 10 a Need for Speed: Shift. V Severnej Amerike zas EA boduje inou športovou hrou: Madden NFL 10.

Zdroj:Kotaku