Electronic Arts bude hromadne prepúšťať

12. nov 2009 o 12:35 Ján Kordoš

Napriek tejto veľkej investícii je EA je za posledný fiškálny štvrťrok v strate. Za tri mesiace dosiahla spoločnosť stratu 391 miliónov amerických dolárov, čo je viac než 25% oproti rovnakému obdobiu spred dvanástich mesiacov.

Aj preto dôjde k hromadnému prepúšťaniu. Zamestnanie stratí 1500 ľudí, pričom 1300 prepustených je súčasťou dlhodobého reštrukturalizačného plánu, ktorý jednorázovo bude stáť EA 130-150 miliónov dolárov, no ročne by mal ušetriť približne 100 miliónov dolárov.

Veľké prepúšťanie sa dotkne rôznych vývojárskych štúdií. Okresať by sa malo EA Mythic (MMORPG sekcia), EA Tiburon, EA Black Box (séria Need for Speed až na posledný diel Shift) a bývalé Redwood Shores, dnes Visceral Games, ktoré pripravuje napríklad Dead Space 2 alebo Dante’s Inferno. Posledne menované štúdio nepríde o aktívne pracujúcich zamestnancov, vývojárov. Výpoveď dostanú ľudia z administratívy, ktorá bude riadená centrálne.

Automaticky zaniklo približne tucet projektov, väčšina sa však nachádzala v predprodukčnom štádiu, takže niet čoho ľutovať. Veľa si EA sľubuje práve od herného trhu s casual hrami, mobilných hier, mikrotransakcií a využívaní reklám. Oproti minulosti totiž poklesol záujem o klasické krabicové verzie hier o 12% a práve trh, na ktorý sa chce EA zamerať, zaznamenáva masívny nárast.

V EA sú navyše mierne frustrovaní zo slabých predajov hier pre Nintendo Wii. Majitelia konzoly totiž investujú len do zopár hier a tie v drvivej väčšine pochádzajú priamo id Nintenda a third-party vývojári sa presadzujú nesmierne ťažko. Videohry pre náročnejších hráčov úspešné nie sú, prím hrajú známe postavičky ako napríklad Mario, rôzne minihry a podobne.

Podľa neoficiálnych informácií by sa prepúšťanie nemalo dotknúť českej pobočky Electronic Arts.

Zdroj: Shacknews, VG 247,Facebook