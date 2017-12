Brusel namieta fúziu počítačových rivalov

Európska komisia vzniesla námietky proti plánovanému prevzatiu výrobcu počítačov Sun Microsystems softvérovou firmou Oracle za 7,4 miliardy dolárov. Komisia sa obáva toho, že by spojenie podnikov mohlo narušiť konkurenciu na trhu s databázami.

11. nov 2009 o 10:25 (čtk)

Uviedol to Sun v správe pre americkú Komisiu pre cenné papiere a burzy. Námietky komisie podľa agentúry stupňujú napätie ohľadom osudu transakcie, ktorá už bola schválená v USA. Komisia by mala do 19. januára rozhodnúť, či transakciu tiež schváli. Obe firmy dúfali, že fúzia dokončia tento rok v lete.

Americké ministerstvo spravodlivosti, ktoré spojenie podnikov odsúhlasilo v auguste, v pondelok uviedlo, že podľa jeho názoru budú mať zákazníci aj po dokončení fúzie široký výber. „Antimonopolná divízia ministerstva dospela k záveru, že táto fúzia pravdepodobne nebude protikonkurenčná,“ dodalo.

Generálny riaditeľ Oraclu Larry Ellison v septembri uviedol, že Sun pre neistotu ohľadom budúcnosti každý mesiac prichádza asi o 100miliónov dolárov. Neistotu totiž využívajú konkurenti IBM a Hewlett-Packard, ktorí firme pomocou veľkých zliav preberajú zákazníkov.