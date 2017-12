Novinky v obchodoch: hudobná kocka, kŕmidlo pre vtáky

Hladké oholenie od Braunu, výkonný multimediálny notebook z dielní HP a jednoduché kŕmidlo pre vtáčatá sa uchádzajú o priazeň kupujúcich. Verbatim má novú hudobnú kocku, Samsung hudobný mobil pre tínedžerov. Kde na to všetko zobrať peniaze?

10. nov 2009 o 17:30 Milan Gigel

Majiteľov mobilov a nových vreckových prehrávačov s bluetooth modulom sa snaží Verbatim osloviť novou, hudobnou kockou. Má stereofónne ozvučenie, je napájaná batériami a malou klávesnicou môžete plynule ovládať svoj hudobný archív. V malom tele so 7 centimetrovou hranou sa síce neskrýva žiadna výkonná aparatúra, na malú grilovačku na záhrade, či počúvanie hudby kdesi v teréne pri práci to nemusí byť najhoršia voľba.

Ešte hladšie, ako hladké oholenie sľubuje mužom Braun s novým strojčekom Series 7. Okrem vynovenej planžety osadenej na výkyvnej hlave používa ultrazvukové vibrácie, ktoré intenzitou až 10 tisíc kmitov za minútu podporujú jemné holenie. Poradí si vraj aj so svojou údržbou. Stačí kliknúť na tlačidlo a už beží čistenie, sušenie, mazanie a nabíjanie, aby bol pri ďalšom použití opäť fit. Čo keby to dokázali všetky veci okolo nás?

Samsung chystá hudobný M3310, ktorý má sviežimi farbami a dizajnom osloviť aktívnych tínedžerov. Na jedno nabitie vydrží až 75 hodín prehrávania a ovládať ho možno nielen tlačidlami, ale aj pohybovými gestami. Má FM rádio s RDS dekodérom, kvalitný zvukový výstup a konzumnú výbavu pre nenáročných pre použitie v 2G sieťach. Nuž a čo by to bolo za novinku, ak by neskrývala čosi zaujímavé. Tak ako je možné smerom nadol vysunúť klávesnicu, pri opačnom pohybe sa objaví dvojica reproduktorov.

Najlepšie kŕmidlo pre vtáčatá je to, čo si urobíte v dielni sami, ale niekedy sa bez cudzej pomoci nedá pohnúť z miesta. Firma Skone má vo veci jasno a ponúka modul, ktorý stačí naskrutkovať na prázdnu PET fľašu. Zrniečka sa vysýpajú postupne do misky a vašou úlohou je iba dopĺňať obsah. Veď povedzme si pravdu, v panelákovej džungli nevkusné kŕmidlo až tak veľmi do očí nebije.

Hewlett Packard to opäť rozbaľuje s mobilnými multimédiami. Nový notebook Pavilion dv8 Entertainment má veľký, 18.4 palcový displej s vysokým rozlíšením, mechaniku pre čítanie blu-ray diskov, televízny tuner a reproduktory so silnou reprodukciou hĺbok. V jeho útrobách bije procesor Intel Core i7, ktorý výkonom súperí s grafickým akcelerátorom nVidia GeForce GT230M. Nuž a ako je už zvykom, povrchová úprava je tvrdená proti poškrabaniu a tentokrát nechýba ani špeciálna batéria, ktorú je možné nabiť až 1000-krát. Pri tomto žrúte energie ide o rozumný krok.