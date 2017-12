O nový diel Need for Speed sa postará úspešný Criterion

10. nov 2009 o 16:40 Ján Kordoš

Podľa správy zo stretnutia s investormi sa zdá, že práve Criterion prevezme do svojich rúk ďalší diel zo série Need for Speed, ktorý by sa mal objaviť v priebehu budúceho roku.

Tohtoročnému dielu s podtitulom Shift sa podarilo odvrátiť úpadok celej série a priniesol novú úroveň hrateľnosti vďaka skvelému pohľadu z vlastných očí. Criterion by v kvalite poľaviť nemal, skúsenosti mu taktiež nechýbajú a známa značka môže byť pre nich správnou výzvou. Nedávno sa do predaja dostalo Need for Speed: Nitro pre platformy od Nintenda, v príprave je Need for Speed: World Online.

