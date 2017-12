EA sa chystá oživiť akčnú sériu Medal of Honor

10. nov 2009 o 16:30 Ján Kordoš

Dnes vychádza Call of Duty: Modern Warfare 2 (navyše už teraz sa vie o siedmom Call of Duty) a predpokladajú sa miliónové predaje. Svoje plány na oživenie série Medal of Honor od EA síce Gibeau nekonkretizoval, podrobnosti vraj budú odhalené behom niekoľkých mesiacov, no pôjde o viac než dôstojnú konkurenciu pre Call of Duty.

Už dávnejšie sa hovorilo o tom, že Electronic Arts sa bude snažiť posunúť do konfliktu zo súčasnosti a nebude sa vracať k druhej svetovej vojne. Posledný diel Medal of Honor: Airborne nepatril k zlým hrám, no medzi hráčmi neuspel a kritici ho posudzovali skôr vlažne. Niet sa čomu čudovať: v tom roku vyšiel prvý diel Modern Warfare, ktorý zvalcoval všetku konkurenciu.

