Starcraft 2: Wings of Liberty bude najskôr vydané až v druhej polovici budúceho roku

10. nov 2009 o 15:30 Ján Kordoš

Pôvodne sa beteverzia Starcraft 2: Wings of Liberty určená na testovanie mala objaviť ešte tento rok a mnohí priaznivci real-time stratágie, ktorá si ich získala vďaka singleplayeru i multiplayeru, verili, že by sa prvý diel z plánovej trilógie mohol objaviť na sklonku tohto roku.

Po staršom sľube, že hru vydajú čo najlepšie vyladenú a po betateste bude nasledovať opravovanie nedostatkov, ktoré zaberie približne 6 mesiacov tak môžeme Starcraft 2 očakávať približne o rok. Plánovaný betatest sa totiž naplno rozbehne až začiatkom budúceho roku. Oficiálne sa hovorí o vydaní v druhom kvartáli budúceho roku.

Optimizmus bokom. Ak započítame mierne oneskorenie pre Blizzard typické, niekoľko mesiacov testovania, následne vylaďovanie chýb, mohli by sme mať pri priaznivom osude Starcraft 2: Wings of Liberty v rukách presne o rok. Budúci rok by mal Blizzard vydať taktiež ďalší datadisk Cataclysm k World of Warcraft a ďalší rok by sa mohol (s nasadením všetkého optimizmu) niesť v znamení Diabla 3.

Zdroj: VG247