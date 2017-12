FIFA 10 - futbalová oslava

Nový ročník futbalového simulátoru FIFA 10 tu máme znovu a tentoraz ide o najfutbalovejšie diel celej histórie.

10. nov 2009 o 13:30 Ján Kordoš

Futbal sa konečne aj v našej malej a krásnej krajine stal obľúbeným a pozeraným. Síce, a priznajme si to, väčšina kvázi fanúšikov s horlivými prejavmi v diskusiách o vybraných hráčoch vyššieho vo veku v reprezentácii prisadla k obrazovkám v závere samotnej kvalifikácie a vedia maximálne tak, že po ihrisku behá 11 našich hrdinov. Futbal sa ocitol v pozornosti širokej verejnosti. To je dobre, teraz sa ho môžete naučiť aspoň virtuálne hrať a možno niektorí pochopia jeho krásu a zároveň funkciu defenzívneho záložníka v tíme.

Nový ročník futbalového simulátoru FIFA 10 hodnotíme výhradne z konzolovej verzie. Tá pre PC je až na menšie drobnosti nerozoznateľná od predošlého ročníku a navyše je jej technické spracovanie slabšie, než by benevolentný fanúšik série mohol akceptovať. Nie, že bola verzia pre konzoly plná noviniek, no s PC verziou sa nedá porovnať. Ak teda futbal, tak jedine s konzolou.



Na prvý pohľad zmenu oproti minulému ročníku nenájdete. Hra vyzerá takmer úplne rovnako (po 12 mesiacoch však už nadšenie z rovnakého enginu mierne opadne a hodnotenie grafického spracovania ako takého automaticky poklesne), ponuky v menu veľmi dobre poznáte, nepribudlo nič extrémne novátorské a jediným bonusom je vytvorenie vlastného hráča prostredníctvom Gameface a postupné odomykanie vylepšení pre neho v rôznych herných módoch. Ale to je pri Be a Pro ponuke tak trochu – subjektívne hodnotené – zbytočné. Celá hra vyzerá takmer rovnako, má to takmer totožné rovnaké voľby a div sa svet, samotné hranie je odlišné od dielov predošlých odlišné. Konečne si môže FIFA podať ruky s Pro Evolution Soccerom, prípadne mu ukázať, že tentoraz sa váhy realisticky stvárneného futbalu prikláňajú na jej stranu. Športoví chlapci z EA Canada jednoducho zamakali, pochopili, v čom tkvie základ futbalu (aj jeho krása) a nadobudnuté vedomosti dokázali pretaviť do ovládateľnej a hrateľnej podoby.

Futbal v podaní FIFA 10 vyzerá reálnejšie. Najjednoduchšie to zistíte pri pozeraní virtuálneho stretnutia alebo voľbe Be a Pro, kedy ovládate len jedného hráča, seba. Ostatní sa starajú o svoje pozície, prihrávajú si, strieľajú, nabiehajú do voľného priestoru, zónovo bránia, snažia sa prejsť jeden na jedného, robia narážačky, kľúčky. strácajú loptu, bojujú o ňu, robia šmýkačky, nezmyselne faulujú... vyzerá to ako futbal a konečne nie taký ako z našich ligových trávnikov, ale pokojne by mnohé zápasy zniesli najprísnejšie kritériá. Umelá inteligencia tentoraz nepozerá zvrhlo dopredu, neorientuje sa výhradne na vami ovládaného hráča. Nahráva si postupne, s rozumom a hlavne robí chyby. Také, ako robíte vy a bežne sa na ihrisku stávajú. Bez nich by to totiž bola súťaž robotov, čo práve niektoré zápasy v minulých ročníkoch akoby simulovali.

V tomto jednoduchom vysvetlení tkvie ohromná príťažlivosť novej FIFY. Môžete samozrejme hrať s tradičným systémom ovládania všetkých hráčov, avšak pre futbalového fajnšmekra je určený mód Be a Pro. Vytvoríte si hráča a žiaľ znovu len na štyri sezóny ním prechádzate od tímu rezervy do „áčka“. Po voľbe postu a úpravy mnohých vlastností rozdelených do útoku, obrany, sily, mentality, pohyblivosti a Ďalších vlastností je všetko na vás. Čo má taký hráč na ihrisku robiť, zistíte pomocou ukazovateľa, ktorý vám udáva smer, vášho nasledujúceho pohybu, zónu na ihrisku, kde by ste sa mali vyskytovať. Jednoduché voľba ako útočník sú samozrejmé, no skúste si zahrať za záložníka – či sa hodíte na krídlo alebo budete špílmachrom, či nosičom vody, je na vás. Vtedy zistíte, že svoju prácu odvádzate na výbornú i vtedy, keď stojíte na správnom mieste, bránite hráča, aby nedostal prihrávku, prípadne mu zabránite v centrovaní, zachytávate prihrávky, spomaľujete súperove útoky a dokonca i odkopávate lopty. Toto všetko FIFA 10 dovoľuje, pretože každý hráč na ihrisku má pokyny, ktoré sa snaží dodržiavať, avšak v momente, kedy sa plán rúca, musí brániť každý. A uvidíte, že chyby robia všetci.

Tentoraz je konečne bránenie a útočenie na rovnakej úrovni. V minulosti bývalo pravidlom, že obranca bol silovo zvýhodnený a presadzovať sa jeden na jedného bolo doménou výhradne futbalových hviezd, ktoré si mohli dovoliť spraviť kľučku. Vďaka ovládaniu do všetkých strán pomocou pravej analógovej páčky môžete loptu posúvať kdekoľvek. Na výkonnosti a schopnostiach hráča samozrejme závisí ako mu lopta odskakuje od nohy a či si ju dostatočne pokryje pred atakujúcim hráčom. Spočiatku sa vám kľučky, otočky a ďalšie pomocné pohyby pri súbojoch jeden na jedného nebudú dariť, no sporadické úspechy neskôr pretavíte v krásne akcie. Doteraz sme sa totiž mohli pohybovať v športových hrách len do ôsmich smerov a uvedomíte si to až teraz. Samozrejme nejde o povinnosť, vyhrávať zápasy a odvádzať kvalitné výkony dokážete i bez tejto ability, avšak raz za čas sa určite necháte strhnúť a skúsite nejakú kľučku.

Ako už bolo totiž spomenuté, pri vylepšenej umelej inteligencii a vyrovnanosti bránenie a útočenia nemusíte ísť dopredu výhradne cez parádičky. Takmer reálne fungujú fyzické proporcie hráčov, ktorí konečne nie sú prezentovaní ako figúrky kmitajúce nožičkami, ale aktívne využívajúce i ruky. Isteže, futbal sa hrá nohami a hlavou (hlavne tou), ale pri osobnom kontakte dochádza k ťahaniu, odtláčaniu, pridŕžaniu. To všetko samozrejme vidíte a v prípade, že hráte za vami vytvoreného hráča v Be a Pro móde, je to o to zaujímavejšie. Skutočne vám to pripadá ako futbalový zápas a nebyť toho, že vás kamera sleduje zozadu, cítili by ste sa skutočne ako na ihrisku. Ak vás niekto ťahá a rozhodca to neodpíska, vyskočíte z kresla a rozčulujete sa nad tým panákom v čiernom. A slušné to nie je. Ku kontaktom dochádza neustále a nemusí ísť vždy o fauly, stačí tesne brániť, nedovoliť prihrať. Maličké fauly – alebo ak chcete prerušenia hry – boli doteraz výnimkou. Momentálne sa čísla nedovolených zákrokov približujú realite a i vám sa bude lepšie útočiť, pretože agresívnejšie napádanie sa píska. Pribudla možnosť rýchleho rozohrania nepriameho kopu bez čakania na zapískanie rozhodcu. Síce z toho málokedy niečo vyťažíte, vyzerá to reálnejšie a útok do neskonsolidovanej obrany poteší vždy. Teda ak to nie je smerom na vašu bránu.

V prípade, že bránite, je to samozrejme náročnejšie – avšak tak to býva vždy. Musíte totiž pružne reagovať na to, čo vymyslí útočiaci hráč. Niekedy mu nenapadne nič a jednoducho ide dopredu, takže mu loptu vypichnete, postavíte sa mu do cesty, čo ho spomalí a podobne. Lenže je nutné počítať s tým, že nie každý skloní hlavu a ako tank sa rozbehne dopredu. Prispôsobenie svojej rýchlosti behu a smeru pohybu protivníkovi je dôležitou súčasťou hry, inak vám hráč unikne alebo spraví kľučku a vy nestihnete zareagovať. Nie, že by išlo o geniálnych hráčov, pretože aj súper robí chyby a nie vždy zvládne uvoľnenie na výbornú. Dovoliť mu prihrať je jednoduché, zabrániť pokračovaniu akcie už lízaním medu (a ničoho iného) nie je.

Skvelé sú fyzické proporcie hráčov a animácie. Ak sa pozriete na predošlé ročníky a ten najnovší, poľahky odhalíte nie práve naprirodzenejšie nadväzovanie animácií a niekedy akoby trhaný pohyb hráčov pri predvádzaní jednotlivých futbalových kúskov. Tomu odzvonilo, všetko vyzerá výborne, samotné sledovanie zápasu je skutočne zážitkom a ak športovanie nepripomína súťaženie robotov. Skvele sa na to pozerá, ešte lepšie sa to hrá. Nemá to síce rozlíšenie milión na milión bodov, najlepšie je mať pohľad nastavený tak, aby ste videli čo najväčšiu plochu ihriska a panák potom vyzerá ako panák i v ročníku predošlom. Ide o animácie. Nelogické počínanie vlastných hráčov sa objavuje s rovnakou frekvenciou ako to vaše. Ak sa rozhodnete presadiť, najprv si musíte niekoľko zápasov odkrútiť za rezervný tím a až neskôr sa výbornými výkonmi dostanete do základnej zostavy hlavného tímu. Rozdiel v kvalite, rýchlosti, napádaní, bránení, tímovej úlohe, nasadení pocítite okamžite. Futbalovosť celej série sa posunula o poriadny kus smerom dopredu.

Výrazne vylepšený bol manažérsky mód, avšak úprimne si povedzme, že kvôli nákupu a predaju hráčov si nikto zrejme FIFU 10 kupovať nebude, má na to žánrovo bližšie projekty. Možnosť ovládať mužstvo je zaujímavá, avšak vzhľadom na ovládanie nie práve najprijateľnejšia. Taktiež miera štatistík je príliš obmedzená. Poteší nacvičenie vybraných signálov a ich aplikovanie v praxi (niečo podobné je v NHL už druhým rokom). Príjemná novinka, realita však ukazuje, že takmer nevyužiteľná, keďže hráčov je na ihrisku 22, situácií spojených s rozmiestneným hráčov mnoho. Ako tak sa dajú nacvičovať signály pri rohových kopoch.

Je to skvelý futbal a teraz to, čo trochu vadí. Nové štatistiky do európskych líg nie sú zadarmo a je úplne jedno, že FIFA 10 ponúka v základe mnoho zemí. Update by mal byť aspoň v niektorých prípadoch zdarma. Druhý problém je absencia Slovenska ako takého. Isteže, nie sme super tím, iba po prvýkrát sme postúpili na MS, avšak na čele kvalifikačnej tabuľky sme boli dostatočne dlho, hráčov zvučného mena máme. Nič to ale nemení na tom, že si môžete zvoliť maximálne tak slovenskú národnosť, avšak za národný tím si nezahráte. Je síce pekné, že konečne je prítomná skutočná reprezentácia Holandska i s dresmi (doteraz pre zmluvné podmienky toto možné nebolo), zahrať si môžeme írsku, mexickú alebo kórejskú ligu, no medzi 41 národnými mužstvami nájdeme iba Slovinsko, Slovensko však už nie. Trikrát fuj a šmýkačku od Škrteľa na vás.

Určite poteší česká lokalizácia a česká komentátorská dvojica. Na papieri. Písané slovo je kvalitne spracované, horšie sa to počúva. Isteže, na štadióne to dobre hučí a má to správne grády, občas počujete i pokriky z lavičky (ktorá je mimochodom prázdna, bez trénera a hráčov, na druhú stranu tu máme hlavného a dvoch postranných rozhodcov) či z ihriska. Keď však niečo povie Bosák so Svěceným, buď ich okamžite vypnete alebo sa začnete rehotať. Jednotlivé frázy sa začnú opakovať, čo by až tak nevadilo. Ono sa ale vôbec nehodia na situácie, ktoré sa na ihrisku stali. Keď komentátor zakričí „Hviezda Liverpoolu, Gerard“ a dotyčný hráč preberá pred stredovým kruhom prihrávku a vracia ju späť na obrancu – čiže nevyvíja žiadnu útočnú aktivitu, nie je v žiadnej šanci a podobne – čakali by ste, že sa na ihrisku niečo deje. Nie, on len dostal loptu. Podobne tu máme delovky, ktoré sa ledva dokotúľali do brány. Niekedy si navyše komentátori odporujú. Jeden povie, že také presné strely sa len tak nevidia, druhý, že to bola povinnosť. Tesné strely pár centimetrov vedľa tyčky sú slabé a útočník sa musí veľa učiť, spoza šestnástky o pár metrov od brány ďalej majú božský komentár typu „ako to mohol nedať“. Navyše otrepané frázy sú príliš ohraté. Slovenskí komentátori sa za svoje výkony nemusia hanbiť, počúvať tieto je utrpenie. Nič proti českému jazyku. Výkon oboch komentátorov je nemastný a programovo veľmi zle aplikovaný na jednotlivé situácie.

V Be a Pro móde je znovu nie príliš dokonalé hodnotenie hráča hlavne vzhľadom na udržiavanie pozície a obrannú činnosť. Hra totiž necitlivo hodnotí iba fakty, nie súvislosti, z ktorých vyplynuli. Ak sa ženiete spoločne s útočníkom zo zálohy na bránu a všetko sa skončí tak, že nahráte tutovku spoluhráčovi, ktorého rana od tyčky smeruje von, tak vás hra pri odvrátení akcie pri založenom útoku protihráčmi obviní, že nebránite a výsledné bodové hodnotenie vám klesá. Niekedy vám spoluhráč nahrá hlúpo, v momente, kedy sú na vás dvaja-traja ďalší hráči a ak vám loptu vezmú, je na vás zle. Alebo sa snažíte brániť zónovo, pretože hráč sa zašil „hore“ a z protiútoku hrozí súper. Nie, vy máte stáť pri tom a tom hráčovi. Je to hlúpe, niekedy neprirodzené. Avšak len niekedy, vyložene hnevať to nezačne, pretože vás tá malá žltá šípka naučí, čo musíte robiť, ako sa pohybovať a podobne. Nadávať budete aj na zmenu taktiky (z pravého záložníka tréner zmení taktiku a hráte ofenzívneho stredného, čo sa dozviete až vtedy, keď vám hra strhne body za nedodržiavanie správnej pozície), o ktorej netušíte.

Potom tu sú už len tradičné drobnosti ako opakujúce sa nástupy mužstiev, naklonovaní diváci vyzerajúci skôr ako masa „animovaných“ postavičiek zo South Parku. Uškrnutiu sa neubránite animáciám po odpískaní: či už polčasu, kedy sa pravidelne ide niekto sťažovať rozhodcovi a ten ho pošle na jahody. Alebo poskakujúci hlúčik víťazov skôr pripomína tanec na vianočnej besiedke retardovaných. Chronické choroby sa sérii nevyhli, ale to je tak pri každej športovej hre.

Najnovšia FIFA 10 je však – ako to už býva zvykom – najlepším dielom. Nie je to preto, že by sa hráči potili alebo postranní rozhodcovia mávali zástavkami. Nie je v tom grafika (aj keď tentoraz sú pohybové animácie neskutočne prepracované a hlavne prirodzené, na seba nadväzujúce), nie je v tom nový mód. FIFA 10 je jednoducho najfutbalovejšia. Vyzerá ako futbal, hrá sa ako skutočný futbal (teda po zápase vás nebolia nohy ako koňa) a to stačí na výbornú hru. Nový ročník nesklamal.