Vedci vyriešili záhadu falklandského vlka

Medzinárodný vedecký tím asi našiel odpoveď na otázku, ktorá trápila už Charlesa Darwina. Vedia, odkiaľ na odľahlé súostrovie Falklandy prišiel vlk.

9. nov 2009 o 13:22 TASR

LOS ANGELES. Medzinárodný vedecký tím podľa všetkého našiel odpoveď na otázku, ktorá trápila Charlesa Darwina: odkiaľ sa vzal na odľahlom súostroví, ako sú Falklandy, vlk, jediný tamojší pôvodný suchozemský cicavec. V časopise Current Biology to oznámil Graham Slater z Kalifornskej univerzity v Los Angeles s deviatimi kolegami z USA, Švédska a Austrálie.

Dnes už vymretého vlka z druhu Dusicyon australis ako prvý opísal Charles Darwin v roku 1833 počas svoje slávnej plavby na lodi Beagle, ešte ako Canis antarcticus. Rozlíšil dokonca poddruhy, obývajúce dva hlavné strovy Falklánd, východný a západný, čo ho inšpirovalo pri úvahách o pôvode a premenách druhov.

Pripomínal líšku



V slovenčine sa Dusicyon australis označuje ako líška južná či pes bojovný. Tohto tvora však Európania poznali od 17. storočia, aj pod názvom warrah, skomoleninou výrazu aguará čiže líška v juhoamerickom indiánskom jazyku guaraní. Zviera totiž pripomínalo líšku. Veľké bolo asi ako kojot, ale oveľa pevnejšie stavané a malo krátky ňufák. Sfarbené bolo hrdzavo ako líška, ale s hrubou, vlnistou srsťou ako vlk.

Osadníci na Falklandách vlka považovali za hrozbu pre svoje ovčie stáda a tak ho zabíjali: strieľaním, trávením i chytaním do pascí. Keďže na ostrovoch nie sú ani myši, vlk sa zrejme živil na zemi hniezdiacimi vtákmi a hmyzom, no údajne aj na pobrežie vyvrhnutými morskými organizmami. Pravdepodobne si vyhrabával nory. Vyhubený bol v roku 1876. Ešte predtým uhynul posledný jedinec v londýnskej zoo.

Odpoveď je v DNA



Falklandy delí od juhoamerickej pevniny 480 kilometrov a nikdy s ňou neboli spojené suchozemským mostom. Možné vysvetlenia príchodu vlka hovoria o prechode po ľade počas fázy mimoriadneho ochladenia, alebo ich pricestovaním na ľadovej kryhe, či na vetrom vyvrátenom strome. Biológovia falklandské vlky postupne spájali s psami domácimi, severoamerickými kojotmi a juhoamerickými líškami.

Tím Grahama Slatera teraz preskúmal vzorky DNA zo štyroch zachovaných múzejných exemplárov falklandského vlka. Ukázalo sa, že jeho najbližším príbuzným je dodnes žijúci juhoamerický vlk hrivnatý (Chrysocyon brachyurus), nezvyčajne dlhonohý tvor, pripomínajúci líšku.

Vedci navyše zistili, že múzejné exempláre mali posledného spoločného predka najmenej pred 70-tisíc rokmi. To znamená, že vlky dorazili na Falklandy pred koncom poslednej doby ľadovej, a teda aj pred príchodom prvých ľudí do Nového sveta. Vyvrátilo to jednu z hlavných teórií ich pôvodu že ich na ostrovy priviezli na člnoch juhoamerickí domorodci.

Oddelený vývoj



Najväčšie prekvapenie však priniesol fakt, že falklandský vlk sa evolučne rozišiel so svojím najbližším žijúcim príbuzným, vlkom hrivnatým, pred vyše šiestimi miliónmi rokov. Psovité šelmy sa v rámci juhoamerických fosílií objavujú až pred 2,5 miliónmi rokov, takže obidva druhy sa museli vyvinúť v Severnej Amerike, povedal Graham Slater.

Zo známych severoamerických fosílií však nič falklandské vlky nepripomína. Na rozdiel od druhu Dusicyon avus z juhoamerickej Patagónie, ktorý vymrel pred 6000 až 8000 rokmi.

Hlavné zdroje: Current Biology z 3. novembra 2009; Komuniké Cell Press z 2. novembra 2009. Pre TASR Zdeněk Urban