Tak teplo nebolo už 14-tisíc rokov

Americko-britská výprava získala v Antarktíde vzorky, ktoré podporujú názor o vážnosti súčasného globálneho otepľovania.

9. nov 2009 o 11:59 TASR

HOUSTON. Vysoká teplota a úbytok masy ľadovcov nemajú precedens za posledných približne 14 tisícročí. V časopise Geological Society of America Bulletin to oznámila Kristy Millikenová z Riceovej univerzity v Houstone so štyrmi kolegami.

V roku 2005 odobrali vrtnou súpravou amerického ľadoborca RV/IB Nathaniel B. Palmer takmer úplný, 108,3-metrový stĺpec sedimentov, siahajúci až ku skalnému podložiu. Tento dosiaľ najhlbší podobný geologický prienik v Antarktíde získali v Maxwell Bay, čo je fjord na severozápadnom konci Antarktického polostrova.

Dôkaz je v sedimentoch



Následný dôkladný výskum v laboratóriách ukázal, že sedimenty zo spodku stĺpca boli uložené pred 14.100-14.800 rokmi, na výstupe z poslednej ľadovej doby. Sedimenty sa každoročne ukladali vo vrstvách hrubých od 0,7 do 30 milimetrov. Hranicu holocénu, medziľadovej doby, v ktorej žijeme, prekročili pred asi 11.700 rokmi.

V rozpätí dôb pred 10.100-8200 rokmi ľad rýchlo ubúdal. Až do doby pred 5900 rokmi potom bola oceánska voda pomerne teplá a minimálne pokrytá ľadom. Nasledujúce tri tisícročia sa zasa postupne ochladzovalo a fjord nadobudol mohutnejšiu ľadovú pokrývku. Zaujímavý je poznatok, že počas tzv. malej doby ľadovej - ochladenia od záveru stredoveku do polovice 19. storočia - sa ľad v Maxwell Bay zvlášť nerozšíril.

Nebol nič tak výrazné



V poslednom polstoročí na Antarktickom polostrove naopak výrazne stúpla priemerná teplota, o 3 stupne Celzia. Pribudli zrážky a ľadovce rozsiahle ustúpili. Vedci tieto regionálne zmeny klimatické zmeny spájajú so zmenou globálnou.

"Za posledných 14 tisícročí sa nikdy nevyskytlo obdobie takého výrazného a regionálne synchronizovaného oteplenia klímy a úbytku ľadu, akého sme teraz svedkami na Antarktickom polostrove," povedal britský člen tímu Steve Bohaty z Národného oceánografického strediska v Southamptone.

Dianie v Antarktíde sa nás netýka iba zdanlivo. Podarilo sa totiž získať mnoho dôkazov úzkej prepojenosti vývoja klímy na južnej a severnej pologuli Zeme.

