Česi podajú týždenne 36-tisíc elektronických podaní

Obyvatelia Českej republiky majú k dispozícii nástroj, ktorý im elektronickým spôsobom umožňuje požiadať o informácie, ktoré sú v správe štátu.

5. nov 2009 o 13:40 TASR

BRATISLAVA. Za necelé tri roky fungovania exportoval Český podací informačný národný terminál (Czech POINT) takmer 2,3 milióna dokumentov.

Znamená to, že obyvatelia sa za jeden týždeň obrátia na verejnú správu elektronickým spôsobom priemerne 36.000-krát. Tento projekt predstavili na medzinárodnom kongrese ITAPA, ktorý sa konal tento týždeň v Bratislave, zástupcovia spoločnosti Novell Professional Services.

Komunikovať s českými orgánmi verejnej moci môžu obyvatelia prakticky v ktorejkoľvek obci. V súčasnosti existuje v Českej republike 4251 kontaktných miest na mestských a obecných úradoch (pokrytie predstavuje 64,1 %) a v pobočkách Českej pošty (22,4 %). Do systému majú tiež prístup notárske kancelárie, Hospodárska komora a v budúcnosti sa pripoja i advokátske kancelárie. Do konca roka by malo v krajine existovať približne 5400 kontaktných bodov pre verejnosť.

Občania ČR sa na Czech POINT najčastejšie obracajú so žiadosťou o výpis z Registra trestov (52 % žiadostí) a o výpis z Katastra nehnuteľností.

Czech POINT počas svojej prevádzky zatiaľ priniesol zisk vo forme ušetrených nákladov vo výške 18 miliónov eur (542,268 milióna Sk). Súčasná hodnota projektu sa odhaduje na 35 miliónov eur (1,054 miliardy Sk). Realizačné náklady na projekt predstavovali sumu 6,6 milióna eur (198,831 milióna Sk).