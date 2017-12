Activision chystá na rok 2010 nové Call of Duty, Guitar Hero, Shreka a Spider Mana

7. nov 2009 o 11:30 Ján Kordoš

O Guitar Hero 6 (alebo ako bude znieť názov hry) sa nevie nič, neboli bližšie špecifikované zmeny a novinky, ktoré by mala hudobná hra priniesť. Je aj otázne, či sa vôbec k výrazným úpravám vývojári odhodlajú a prekonajú novinky za posledné dva roky.

O siedmom Call of Duty toho prezradeného taktiež nebolo mnoho. Vývoj bude stáť na pleciach nie príliš úspešného tímu Treyarch (tretí a piaty diel Call of Duty, Quantum of Solace) a podľa nepotvrdených informácií sa presunie z druhej svetovej vojny do Vietnamu. Podľa CEO spoločnosti Activision, Bobbyho Kotticka chcú dať hre nový impulz. Sme všetci zvedaví. No a bude, ako už bolo spomenuté, nový Spider Man a Shrek. Niečo nečakané?

Zdroj:Kotaku