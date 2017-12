Tuzemský distribútor hier SeVeN M skrachoval

7. nov 2009 o 11:10 Ján Kordoš

Podľa českej mutácie stránky Eurogamer žiaľ SeVeN M skrachoval, momentálne rozpredáva svoj majetok vo výške troch miliónov korún. Distribútor nemal podľa insolvenčného riadenia dostatočné predajné portfólio a už pred krízou sa pohyboval na pokraji ziskovosti. V máji 2009 bol v spoločnosti vykonaný audit, ktorý ukázal, že SeVeN M bolo podfinancované, má dlhodobé neuspokojivé hospodárske výsledky, negatívny vlastný kapitál a mnoho ďalšieho. SeVeN M dlží rôznym spoločnostiam celkovo 6 miliónov českých korún.

Po približne mesiac nefunkčnej domovskej stránke distribútora (z čoho sa už dalo mnoho usudzovať), medzi ktorého posledné predajné hity patrilo RPG Gothic III a nie príliš úspešná akčná hra Terminator Salvation, musela spoločnosť ukončiť svoje pôsobenie na trhu.

Zdroj:Eurogamer