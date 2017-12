Orange odhalil svoju vianočnú ponuku

Voľné minúty, bezplatné esemesky, paušály pre blízkych, náhradné mobily, či zľavy z mesačných platieb. Tieto všetky výhody majú nalákať zákazníkov aby sa opäť či nanovo zaviazali používať služby operátora v ďalších dvoch rokoch.

6. nov 2009 o 9:20 Milan Gigel, (mg, orange)

6000 voľných minút

Časovo neobmedzené telefonovanie v sieti Orange získa každý, kto do svojho Paušálu Snov zahrnie Volania Svojim a jeden z balíčkov Volania do všetkých sietí. Čím viac minút nakúpite, tým dlhšie budete môcť tento benefit využívať. Kým pri najskromnejšom 50 minútovom balíčku to budú 3 mesiace po 6000 minút, pri 400 minútovke získate rovnaký počet voľných minút na dobu jedného roka.

400 krátkych správ

Tí, ktorí si pri zostavovaní Paušálu Snov vyberú balík Volania Svojim Nonstop, získajú navyše 400 voľný esemesiek a ememesiek do všetkých sietí v SR na dobu troch až dvanástich mesiacoch nasledovne:

Majster paušál s voľnými víkendmi, alebo pre blízkych

K dvojročnej viazanosti Majster paušálu odteraz patria aj neobmedzené víkendové volania v sieti Orange. Nie však na celú dobu, ale iba na obdobie prvých 12 mesiacov. Cena je 5 eur mesačne, paušál zahŕňa 25 megabajtov internetových dát, 50 esemesiek a volania s cenou 12 centov za minútu. K viazanosti patrí aj akciový mobil.

Majster paušál s mesačným poplatkom 1 eur bez mobilu a 15 mesačnou viazanosťou získava každý, kto si počas kampane príde obnoviť svoju zmluvu do Orangeu. Tí čo si v tomto období aktivujú paušál Snov s mesačným poplatkom aspoň 26,01 eur, získajú ako bonus pre blízkeho majster Paušál s dvojeurovým mesačným poplatkom a Nokiou 2330 za 19 eur s 24 mesačnou viazanosťou.

Náhradný mobil

Náhradný mobil je možné v prípade núdze získať aj bez ďalšej viazanosti. V súčasnosti ide o Nokiu 2730 za ktorú je potrebné platiť mesačne vo viazanom období 1 euro. Okrem toho treba pri pôvodnom 15 mesačnom záväzku zaplatiť 69 eur a pri 24 mesačnom 59€.

10 eurový kreditný paušál za 7 či 8 eur

Tí, čo nepotrebujú nový mobilný telefón môžu využiť 30 percentnú zľavu na kreditný paušál 10€ pri viazanosti na jeden rok. Namiesto 10 eur budú platiť iba 7. Tí čo sa rozhodnú aj pre akciový mobil, budú pri 24 mesačnej viazanosti platiť operátorovi 8 eur namiesto desiatich.

Hotovosť za podpis

Naďalej platí akcia, že zákazníci môžu proti podpisu zmluvy získať aj hotovosť vo výške do 100 eur a k tomu pri objednávke cez internet zľavu vo výške jednej mesačnej úhrady faktúry. Ponuka je platná pre všetkých, čo si chcú aktivovať nový paušál Snov.