Faktúry za registráciu bude vyšetrovať inšpekcia alebo polícia

O možný internetový podvod sa začala zaujímať obchodná inšpekcia. Nevylučuje, že vec postúpi polícii. Advokát radí faktúry neplatiť.

5. nov 2009 o 20:52 Adam Valček

BANSKÁ BYSTRICA, NITRA. Kauza šesťdesiateurových faktúr, ktoré banksobystrická firma Pro Content rozposlala ľudom za registráciu na svojich webových stránkach, má pokračovanie. Ihneď po ich rozposlaní sa začali ľudia, ktorí sa cítia byť konaním spoločnosti poškodení, združovať na Facebooku a chystajú trestné oznámenie. „Som v takej istej situácii ako ďalší ľudia, aj ja som dostal faktúru na 60 eur. Som pohoršený, mám odpor k takejto zavádzajúcej praxi," hovorí Miroslav Antoňak, ktorý hromadné podania na políciu inicioval. Do štvrtkového večera sa k nemu pridalo 250 ľudí. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 12. novembra. „Následne sa databáza spracuje a podá," vysvetľuje Antoňak.

V skupine poškodených na Facebooku je aktuálne viac ako 650 ľudí. Ak od každého z nich firma Pro Content požaduje zaplatenie 60 eur, ide celkovo o 39-tisíc eur (viac ako 1,1 milióna korún).

Ako vznikla kauza internetové faktúry?



downloads-portal.sk a basne-portal.sk. Podrobnejšie o prípade informujeme v V posledných dňoch prišla faktúra od firmy Pro Content stovkám nahnevaných slovenských internetistov. Niektorí píšu aj na spotrebiteľskú službu Sťažnosti.sme.sk , pretože sa cítia byť prístupom spoločnosti oklamaní. Služba zatiaľ zaevidovala viac ako dve desiatky sťažností, čo je rekord v počte prijatých sťažností na novú firmu za 24 hodín. Firma účtuje využitie obsahu webových stránok. Podrobnejšie o prípade informujeme v tomto článku

Ak to inšpekcii nevysvetlia, zakročí polícia

Problémy firmy Pro Content už pozná aj Slovenská obchodná inšpekcia. „V utorok a stredu prišlo viac ako 50 podnetov, ktoré sú sústredené na inšpektoráte v Banskej Bystrici," hovorí Danuša Krkošová, hovorkyňa inšpekcie. Podľa nej boli už v stredu inšpektori vo firme, no nepochodili. Rovnako ako my, našli na mieste iba označenú schránku bez reálneho sídla. Inšpekcia preto okamžite odoslala predvolania, ktoré boli poslané aj na adresy konateľov. „Ak sa konatelia nedostavia na inšpektorát, prípad bude odstúpený polícii," povedala Krkošová.

Advokát: Neplaťte



„Vyplnenie akéhokoľvek dotazníka nie je obchodnou zmluvou," hovorí advokát Juraj Bizoň z kancelárie Bizoň&Partners. Podľa neho chýba v tomto prípade vlastnoručný podpis, zmienka nie je ani o špeciálnom elektronickom podpise.

„Sú ponúkané určité služby bez toho, aby ponuka obsahovala objednávku prípadne iné zmluvné dojednanie, z ktorého by záujemcom bolo nespochybniteľne zrejmé, že služba je aj spoplatnená, respektíve na základe ktorého, by záujemcovia vyjadrili vôľu za službu aj platiť," vysvetľuje Bizoň.

„Zo strany zatiaľ neznámych autorov internetových stránok sa jedná o konanie, ktoré má znaky pokusu trestného činu podvodu podľa ustanovení Trestného zákona, a to za predpokladu, že by sa páchateľom aj dokázal úmysel takto sa obohacovať podvádzaním občanov. Ak by prijali napokon aj plnenie od oklamaných občanov, bol by podvod dokonaný," hovorí Bizoň.

„Ľudom rozhodne odporúčam neplatiť a ignorovať vyúčtovanie sumy, pretože takáto forma „podnikania" pri prípadnom vymáhaní nepožíva súdnu ochranu," uzatvára advokát.

Ich problémy nám škodia, tvrdí prenajímateľ sídla

Podozrivá firma sídli v centre Banskej Bystrice, kde si prenajíma virtuálne sídlo od spoločnosti Účtovná a investičná. Firma im na základe plnej moci preberá aj poštu. „Bežne im chodili dve-tri zásielky týždenne, dnes ich prišlo dvadsať," tvrdia vo firme. Zmluva na virtuálne sídlo platí do 29. mája budúceho roka, podľa spoločnosti im poštu preposielajú na slovenskú adresu.

„Máme aj telefonický kontakt na predstaviteľov spoločnosti, ale od stredy sa nám s nimi nedarí skontaktovať," hovoria v Účtovnej a investičnej. Aj oni chcú s firmou Pro Content aktuálne problémy riešiť. „Ich aktuálna publicita nám škodí," uzatvára firma.

Majiteľa na trvalej adrese nepoznajú

V Nitre sme sa snažili nájsť majiteľa spoločnosti Pro Content Viliama Adamča. Bez úspechu. Napriek viditeľne označenému zvončeku o ňom v bytovke nepočuli. Menovku nemá na žiadnom z bytov, rovnako v bytovke nemá ani vlastnú schránku.

Namiesto bytu iba zvonček.

FOTO: SME/Tomáš Holúbek Na mieste sme stretli pani, ktorá tvrdí, že s nejakým Viliamom Adamčom boli spolužiaci. „Nepočula som o ňom už dlho, neviem kde býva," povedala mladá žena. Či ide o otca a syna s rovnakým menom sme sa nedozvedeli. Adamča má rovnaké podnikateľské aktivity aj Nemecku, napríklad stránku my-downloads.de. Podľa niektorých internetových fór by mal byť za túto činnosť v Nemecku vyšetrovaný. Adam Valček