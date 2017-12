Talianske školy zavedú proti záškolákom SMS správy

Talianskych školákov čakajú pravdepodobne ťažké časy. Ich vysvedčenia by sa totiž mali objaviť na internete, škola bude písať domov maily a v prípade neprítomnosti SMS-správy.

6. nov 2009 o 9:35 SITA

Tak si to aspoň predstavuje minister pre verejnú správu Renato Brunetta. Cieľom je zabezpečiť v tomto smere väčšiu transparentnosť.

Prostredníctvom e-mailov by sa mala uľahčiť komunikácia medzi školou a rodinou. Zavedenie SMS správ má pôsobiť preventívne proti vymeškaným hodinám a využívať sa budú na informovanie rodičov o záškoláctve ich potomkov. "Tento nový systém by sa mal pravdepodobne zaviesť do praxe už koncom školského roka. Jedna epocha sa končí," povedal Brunetta.

Pokiaľ bude vymeškanie oprávnené, môžu správu rodičia prehliadnuť. Pokiaľ nie, môžu kontaktovať školu. Hoci s vymeškávaním hodín nie sú na väčšine talianskych škôl zásadné problémy, mohli by mať tieto opatrenia v konečnom dôsledku pozitívny vplyv, myslí si Brunetta.

Informácie priniesol portál rakúskej televízie ORF.