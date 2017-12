Herný gigant UbiSoft s viac než 50% prepadom

5. nov 2009 o 14:30 Ján Kordoš

Až 52% pokles obratu z 344 mil. € na tohtoročných 166 mil. € spôsobilo slabšie portfólio vydaných projektov. Medzi doteraz vydanými hrami UbiSoftu zatiaľ skutočne žiari len westernová akcia Call of Juarez: Bound in Blood, ktorá spoločne s Teenage Mutant Ninja Turtles: Smash Up, Cloudy with a Chance of Meatballs a Academy of Champions dokázala zarobiť len 83 mil. €. To vyústilo do 80 miliónovej straty UbiSoftu, pričom sa za rovnaké obdobie minulého roku spoločnosť tešila zo zisku 33 miliónov euro.

Napriek negatívnym informáciám a prepadom do červených čísel ostávajú v UbiSofte všetci optimisticky naladení. Tento rok totiž čaká na vydanie ešte trojica hier, ktorá podľa predpokladov poriadne potiahne UbiSoft smerom dopredu. Assassin’s Creed 2, James Cameron’s Avatar a Rabbids Go Home sa s veľkou istotou stanú komerčnými trhákmi. Na budúci rok navyše UbiSoft chystá vydanie dlho očakávaného Splinter Cell: Conviction.

Zdroj: Joystiq, VG247