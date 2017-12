Novinky v obchodoch: rafinované svetlo, fotoaparát baví deti

Práčka ktorá si poradí s veľkou dávkou bielizne, notebook pre tých čo sa nevedia odtrhnúť od internetu a rafinované svietidlá do interiéru. Čo všetko pribudlo na pultoch predajní v posledných dňoch?

5. nov 2009 o 14:30 Milan Gigel

Sony chce, aby sme surfovali nielen v práci, ale aj doma na pohovke pri sledovaní televízie, pri nudnej nenápaditej večeri či pri rannom čistení zubov. Vaio Mini zo série W má iba 1,3 kilogramu a 10 palcovú uhlopriečku. So systémom Windows 7 starter a procesorom Atom N280 nejde o žiadny výkonný trhák, s 250 gigabajtovým diskom, gigabajtom operačnej pamäte, webkamerou, bezdrôtovou sieťou a bluetooth modulom je však dostatočne všestranný na to, aby poslúžil kdekoľvek.

Osram má opäť niekoľko noviniek, ktoré rozžiaria interiéry aj na tých miestach, kde chýba elektrická zásuvka. Ak chcete vytvoriť v kúpeľni malú svetelnú oázu ktorá zastúpi hlavné osvetlenie, siahnuť môžete po tyčinke LEDstixx s bodovými lúčmi. Naopak, doplnkové osvetlenie v spálni, obývačke či detskej izbe zaistí MoodLight Bowl s mäkkým, tlmeným svetlom. Je na diaľkové ovládanie a na jedno nabitie svieti 7 hodín.

Samsung chce rozosmievať pri fotografovaní deti. Ako? Nuž pomocou sekundárneho displeja, ktorý je namontovaný na čelnej strane fotoaparátu. Deti vraj už nebude treba lákať na sladkosti, grimasy alebo iné úplatky. Ak sa zasmejú na krátkej videosekvencii pri fotografovaní budeme mať dosť času na to, aby sme vystihli ten správny okamih. Nuž s fotoaparátom ST550 si človek užije zábavy.

Electrolux chce ušetriť čas uponáhľaných domácnostiach a do svojej ponuky zaradil práčku kombinovanú so sušičkou, pre ktorú štvorčlenná rodina nie je silným súperom. Kým pri praní môžete počítať s 8 kilogramovou nádielkou špinavej bielizne, pri sušiacom cykle si poradí so 6 kilogrammi prádla. Je to viac ako je zvykom a tak Lavamat 14950 A s úsporným praním a inteligenciou môže zabodovať.

S novými reproduktormi sa snaží na predvianočnom trhu presadiť Genius. Ak si spomínate na cenovo atraktívne a legendárne drevené päť-jednotky, ktoré pred pár rokmi valcovali trh, nová trojpásmová stereosada SP-HF1800A by vraj nemala byť žiadnym sklamaním. Čierna farba im pristane a ak výrobca neklame, 50 wattov výkonu a čistý zvuk by mali stáť za to.