Portál SZM si podľa AIM návštevnosť meral proti pravidlám

Poradie najnavštevovanejších slovenských internetových portálov sa ani v septembri medzimesačne takmer nezmenilo. Oficiálne vydané výsledky monitoringu Asociácie internetových médií (AIM) uvádzajú medzimesačné premiešanie pozícií len na chvoste prvej desi

5. nov 2009 o 11:56 TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) atky.

Do tej mal podľa predbežných odhadov vstúpiť nováčik - portál SZM fungujúci na subdoménach .sk a .com. S výsledkom 533.000 reálnych užívateľov (RU) by sa tam aj dostal, no AIM tvrdí, že si návštevnosť meral proti pravidlám. Z ďalších meraní ho preto zatiaľ vyradili.

"S najväčšou pravdepodobnosťou aj v tomto mesiaci prišlo k porušeniu pravidiel nasadzovania meracích skriptov," informoval projektový manažér spoločnosti Mediaresearch Slovakia Marek Zámečník. "Rozsah navýšenia návštevnosti pre szm.com nie je možné určiť, keďže merací skript bol vložený cez iframe, ktorý patrí szm.com, bol uložený aj na niektorých subdoménach szm.sk," vysvetlil. Meracií kód, cez ktorý sa návštevnosť zisťuje, môže byť v prípade stránok s viacerými rámcami (frame) umiestnený len do jedného z nich. Rovnako platí, že kód musí patriť médiu, ktoré má doménu druhého radu zhodnú s doménou druhého radu v adresnom riadku prehliadača. AIM sa kvôli tomu rozhodla nezarátavať výsledky týchto dvoch serverov do ďalších reportov, kým sa problém neodstráni.

Podľa údajov AIM dosiahla internetová populácia v mesiaci september počet 2.117.811 užívateľov, čo predstavuje medzimesačný nárast o viac než 13.000. Septembrový rebríček portálov znova vedie azet.sk, na ktorý si za celý mesiac kliklo 1.598.967 RU, čo je o viac než 27.000 menej ako v auguste. Druhé miesto opätovne patrí portálu zoznam.sk s 1.456.166 RU, nazbieral ich medzimesačne o 10.000 viac. V poradí ďalej nasledujú na tretej priečke atlas.sk (1.196.521 RU), ktorý tiež rastie - v septembri to bolo o 40.000 RU. Štvrtý je portál sme.sk (1.132.061 RU) a piate obsadili topky.sk (836.460 RU). Šiesty skončil portál centrum.sk (731.388 RU) a aktuality.sk sú na sedmičke s počtom 726.013 RU. Na ôsme miesto sa prebojovala markiza.sk (597.344 RU), na deviatom je pravda.sk (542.157 RU) a desiatku uzatvára cas.sk s počtom 480.117 RU.

Podľa predbežných odhadov za október by malo dôjsť v rebríčku najnavštevovanejších slovenských portálov len k jednej malej úprave. Priečky by si mali vymeniť portály centrum.sk a aktuality.sk.