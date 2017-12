Obedná pauza: rozmontujte

V Dismantlement si môžete splniť klasický chlapčenský sen, rozobrať elektroniku do poslednej súčiastky. A to bez toho, aby ste uškodili reálnemu prístroju.

5. nov 2009 o 11:30 Slavomír Benko

V hre Dismantlement si môžete splniť klasický chlapčenský sen, rozobrať elektroniku do poslednej súčiastky. A to bez toho, aby ste uškodili reálnemu prístroju. V dnešnej hre váš kurzor funguje ako skrutkovač. Podarí sa vám prepracovať do útrob rádia a prísť na to, ako ho rozmontovať? Inak ako hodením o stenu, samozrejme.

Ovládanie:

Myš.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.