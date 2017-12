Ratchet & Clank Future: A Crack in Time - vrátime sa v čase

4. nov 2009 o 16:15 Ján Kordoš

Plošinovky nemajú náročnejší hráči príliš v láske. Na jednej strane sa im niekedy nedá nič zazlievať, pretože mnoho z nich priniesli po prechode do tretieho rozmeru jedno veľké nič. Skáče sa tam, všetko je pestré, detinsky infantilné, hrdinovia sú väčšinou zvieratká a kamera sa točí tak, že nejednému príde zle od žalúdka. Hodiť však všetky do jedného vreca by bolo pochabé. Existuje jedna séria, ktorá svieti ako slnko na letnom nebi, žiari ako asteroid dopadajúci na povrch planéty, láka ako poodhalené stehno prirodzene krásnej devy. Jednoducho je náročné odolať. Ratchet & Clank je dvojica, ktorá dokáže pritiahnuť vždy.

Cesta do budúcnosti

Pred dvomi rokmi vydaný počiatok novej série Ratchet & Clank Future pre Playstation 3 priniesol vynikajúcu hrateľnosť založenú na fungujúcich princípoch vo vynovenej grafike. Stačilo to. Nie preto, že tých farbičiek bolo o čosi viac než na staršej PS2 alebo textúry sa trochu viac leskli. Stále pribúdalo čosi nové, hrateľnosť sa neustále menila a ponúkala nové možnosti, dizajn lokácií nikdy nezačal nudiť, pretože ak ste si už zvykli povedzme na vyprahnutú púšť, hra vás hodila do džungle / na vesmírnu loď/ k bránam veľkomesta z budúcnosti. A nikdy nechýbal nenútený humor. To, čo zaručene priťahuje k celej sérií, je nenormálne množstvo zbraní a vylepšovanie všetkého, čo používate. Primitívne RPG prvky, samozrejme, ale nútia vás k tomu, aby ste všade zbierali skrutky vypadávajúce z nepriateľov alebo rozbitých bedničiek.



Trhlina v čase

Ale nebudeme sa rýpať v minulosti. Zábava to bola ohromná, čaká nás možno i lepšia. Nový Ratchet & Clank Future: A Crack in Time prináša všetko to, čo nám dlhé mesiace chýbalo. A je úplne jedno, že sa tu znovu skáče, mláti francúzskym kľúčom a je to pestré ako havajská košeľa. Stačí jediné: božská hrateľnosť, ktorá dáva rázne najavo, že si sadnete a hráte a hráte a hráte, pokým sa neprihlási hladný žalúdok alebo plný mechúr. Keďže ide vlastne o tretí diel z Future série, príbeh nám trochu pokročil. Minulé diely si zakúpiť môžete (respektíve musíte), rozhodne neprehlúpite, ale nutnosť poznania zápletky nemá až tak veľkú váhu.

Dvojica sa nám rozdelila. Clank je zajatý, Ratchet sa ho ako správny parťák snaží nájsť. Na dôležitú misiu si so sebou berie kapitána Quarka, humornú to postavičku ako extravagantného superhrdinu. Je zrejmé, že spoločne dlho nevydržia a Ratchet sa nebude pachtiť iba za Clankom, ale musí oslobodiť aj Quarka. Dejové zvraty sú primitívne, očakávané, no napriek tomu spracované vtipne, takže sa zasmejete. Je to ako s buddy filmami. Vždy je schéma rovnaká, ak ju však má v rukách niekto skúsený, dokáže vytrieskať nič aj z ďalšieho filmu s Jackie Chanom.

Bližšie rozvádzanie príbehu nie je podstatné, má vo svojom vnútri rozprávkové čaro, ktoré si dokáže získať aj majiteľa občianskeho a vodičského preukazu. Dôležitým prvkom je čas, ktorého využívanie sa v blízkosti „hodín v strede vesmíru“ stane nutnosťou. Je to nový prvok do hrateľnosti a vezmite jed na to, že ho tvorcovia využijú bravúrne. Na určitých miestach sa čas úplne zastavil, inde sa v krátkej časove slučke stále dokola odohráva rovnaká situácia a príde aj na samotnú manipuláciu s časom. A samozrejme skáčete, mlátite, vylepšujete sa. Nezabudnite, je to predsa plošinovka!

Chlpatý superhrdina

Najprv si vezmeme na paškál Ratcheta. Chlpatý hrdina si myslí, že je posledným zástupcom rasy lombaxov a kvôli tomu sa jeho pátranie po priateľovi stáva nebezpečnejším. Za svoje pôsobenie si znepriatelil mnoho (smiešnych) zloduchov, ktorí mu idú po jeho špicatých ušiach, aby si z nich spravili pôsobivý náhrdelník. Hranie za Ratcheta je svojim spôsobom plošinovkovo typické: beháte, skáčete po plošinách, bijete zlých prisluhovačov ešte horších pánov. Je to zábava: za všetko dostávate body skúseností. Ak strieľate špeciálnym flusometom, idú skúsenosti práve do tejto zbrane. Hádžete bomby? Po čase sa dočkáte fanfáry a zlepšenia pri tomto kúsku. Obzvlášť si obľúbite grgomet, pribudne i malý robotický side kick, ktorý vám pomáha a mnoho ďalšieho. Výborné je, že ku každej zbrani nájdete hneď niekoľko vylepšení, ktoré môžete aplikovať. Okrem toho Ratchet slideuje po špeciálnych rúrach, používa špeciálne magnetické topánky, takže na vopred určených miestach chodíte i po strope. A zo všade padajúcich skrutiek si vylepšuje samého seba, respektíve životnú energiu.

Novinkou v jeho výbave sú však špeciálne čižmičky, ktoré by mu i Majka z Gurunu závidela. Aktiváciou špeciálnych trysiek sa vznesiete niekoľko centimetrov nad povrch a môžete enormne zrýchľovať (preskočíte cez dovtedy neprekonateľnú priepasť) alebo plachtiť. Vylepšením prešla i časť vo vesmíre. Malý koráb v minulosti slúžil ako nahrávacia obrazovka a v niektorých prípadoch sme si mohli v obmedzenom priestore zastrieľať, no skôr ako o zábave sa dalo hovoriť o jej opaku a niekedy i frustrácii.

Tentoraz cestujete ľubovoľne medzi jednotlivými galaxiami. V každej je niekoľko planét s minimálnym priemerom (pamätáte si na Populous: The Beginning?), na ktorej sa nachádza buď špeciálny vylepšenie alebo postavička malého robota Zoni. Po lapení určitého počtu týchto robotov si vylepšíte vesmírnu loď. Lietate voľne od planéty k planéte, niekedy dostanete úlohu priamo v otvorenom vesmíre (choď niekam a prines mi niečo, dones ma niekam, zlikviduj pirátov), no najlepšie je, že ide o questy dobrovoľné. Nie je vašou povinnosťou naháňať sa za každým vylepšením, no akosi vás to ťahá vybrať sa po každej cestičke a hľadať, snoriť, zbierať všetko možné.

Plechový superhrdina

Malý plechový Clank (nedávno sa predstavil ako tajný agent na PS2) je z úplne iného súdku. Najlepší priateľ Ratcheta je tým, ktorý používa rozum, vie všetko logicky zdôvodniť a jeho vtipné poznámky pri napätých situáciách vždy uvoľnia atmosféru. Aj preto nie je príliš bojovým typom. Nie, že by sa nevedel brániť, dostane k dispozícii i zbraň, no hranie za roztomilého robota je založené na iných než čisto akčných princípoch. Hlavnou úlohou je niekam sa dostať. Cesta k cieľu však býva rôzne zahataná a tentoraz sú mnohé úlohy riešené vďaka času. Ako sa k tomuto skvelému manipulovaniu so všetkým naokolo dostanete, je navyše skvele spracované – virtuálny svet v Matrixe sa môže zahrabať.

Najprv sa naučíte narábať s časovými (nie časovanými) bombami. Jednoduchý príklad: musíte skočiť na rýchlo rotujúci valec, z ktorého sa poľahky dostanete do ďalšej miestnosti. Hodíte naň časovú bombu, v ktorej vnútri sa všetko spomalí a je potom už hračkou preskákať k otvoreným dverám na druhej strane. Pri súboji s bossom si tak môžete vytvoriť efektný štít, ktorý spomalí rakety letiace na vás, takže sa im dokážete uhnúť a keď je vo vytvorenej časovej bubline robot, môžete ho poľahky atakovať. Naraz však môžete hodiť len jednu časovú bombu.

Znelka ako z teleshopingu: to samozrejme ešte nie je všetko! Jednoduché logické hádanky sú založené konkrétnej manipulácii s časom. Na špeciálnej plošine spustíte „nahrávanie“ a vykonáte niektorú z činností, napríklad stúpite na plošinu, ktorá otvorí dvere do ďalšej miestnosti. Nahrávanie vypnete a spustíte všetko v reálnom čase. Váš duch sa postaví na plošinu otvárajúcu dvere (ak by na nej nik nestál, okamžite by sa zatvorili) a vy môžete prejsť ako skutočná postavička a nie je kópia ďalej. Najjednoduchší príklad. Neskôr pribudnú kombinácie s časovými bombami, nahrávacích plošín bude viac, aby ste si postupne odomkli cestu vpred. Vynikajúce.

Pozri sa okolo seba

Už to bolo spomínané, vidíte to aj z okolitých screenshotov, ale ešte raz. Svet Ratchet & Clank Future je neskutočne pestrý. Preto hranie nenudí, preto sa vám chce cestovať na ďalšiu planétu a pozrieť sa ako vyzerá. Dizajn jednotlivých miest je na plošinovky úchvatný a jedinou jazvou na inak nádhernej tvári celej série tak ostáva niekedy neposedná kamera. Nie je problém to, že ňou môžete otáčať ako len chcete, ale v niektorých prípadoch je náročné si ju presne nastaviť a pri dlhšej sekvencii skokov alebo súbojoch, kedy musíte rýchlo meniť smer útočenia, sa ťažkopádne, nepresné otáčanie stane utrpením. Túto chybičku krásy sa zatiaľ tvorcom z Insomniac Games nepodarilo odstrániť.

Hra beží rýchlosťou 60 obrázkov za sekundu (vraj naposledy), engine zvláda i náročné pasáže bez zaseknutia. Niekomu môže vadiť i prísna lineárnosť v postupe. Cesta vpred je jediná, niekedy umelo ohraničená neviditeľnými stenami či prekážkami, na ktoré by ste vyskočiť mali, no jednoducho to nejde. Je to plošinovka a túlať po prostredí sa môžete v epickom RPG. Už len telegraficky: ako zvyčajne je audio na vysokej úrovni. Dabing (anglický) nemá chybu, neustále niečo znie a ak sa do toho oprie skvelá hudba, cítite sa skôr ako v space opere ako plošinovke.

Trvá ti to ako lačnému...

Teraz možno to najdôležitejšie pre tých, ktorí Ratcheta a Clanka už poznajú a majú za sebou i dva predošlé Future dobrodružstvá. Ako dlho to trvá? Tools of Destruction bola typicky nová hra zo série, jej herný čas bola navyše nadpriemerný. Potom prišiel prídavok Quest for Booty. Alebo lepšie miniprídavok či dokonca nová epizóda, pretože záverečné titulky a otvorený záver prišiel približne po štyroch hodinách hrania. Mierne sklamenie. No dobre, ako dlho teda trvá, kým dohráte A Crack in Time, nech sa tu toľko nefilozofuje? Približne toľko ako v prípade Tools of Destruction (čiže tucet hodín je zaručený), ale čas strávený s hrou sa poľahky naťahuje plnením postranných úloh. Ak chcete hrou len prebehnúť, dá sa to, no množstvo ukrytých predmetov a sekundárnych questov vás láka a vy neviete odolať. A hodiny hrania pribúdajú. Navyše sa nemusíte obávať toho, že by ste zbytočne uviazli na mŕtvom bode pre vysokú náročnosť. Obtiažnosť je pomerne nízka (takmer neexistujúca umelá inteligencia nepriateľov) a hrou plynule prechádzate ďalej a ďalej. Občas sa na pár minút zaseknete, no viacnásobné opakovanie je takmer úplne minimalizované.

A víťazom sa stáva

Jednoznačne Ratchet spoločne s Clankom. Je to jednoduchá matematika. Chcete najlepšiu plošinovku, ktorá je momentálne na trhu? Ratchet & Clank Future: A Crack in Time je jedinou správnou odpoveďou. Plošinovky vás vôbec nebavia a neviete im prísť na chuť? Potom je zaujímavé, ako ste sa mohli dostať až na záver článku (trikrát hanba tým, ktorí čítajú len posledný odsek). Ale túto hru skúste a možno vás to chytí. Hrateľnosť je priam božská a zabudnete dokonca i na vážnejšie predvianočné projekty.