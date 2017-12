Rakovina prsníka sa počas šírenia mení

Britskí vedci zistili, že až 40 percent prípadov rakoviny prsníka sprevádza zmena nádorov pri rozširovaní do okolitých tkanív. Je preto nutná ďalšia diagnostika a zmena liečby.

4. nov 2009 o 15:44 SITA

BRATISLAVA. Takmer 40 percent nádorov rakoviny prsníka sa počas svojho rozširovania mení. Zistili to britskí vedci z organizácie Breakthrough Breast Cancer.

Odborníci preskúmali 211 nádorov, ktoré sa rozšírili do lymfatických uzlín v podpazuší, čo je miesto, kam sa rakovina prsníka najčastejšie rozširuje. Zistili, že nádory mali vysokú tendenciu meniť sa po tom, ako sa rozšírili mimo prsník. Vo Veľkej Británii sa rozšíri rakovina prsníkov do lymfatických uzlín až u 40 percent zo 46-tisíc žien, ktorým toto ochorenie každoročne diagnostikujú.

Práve z dôvodu zmien nádorov vedci odporúčajú, aby pacientky podstúpili ďalšie testy, ktoré by mali pomôcť pri určení typu rakoviny a následnej vhodnej liečby. Takáto liečba by zahŕňala napríklad aj hormonálnu terapiu, ktorá by mohla pomôcť v prípadoch, keď sa už nádor rozšíril mimo prsník. Rakovina prsníka postihuje vo Veľkej Británii každú deviatu ženu a pripadá na ňu tretina prípadov rakoviny u žien.

Informácie priniesol spravodajský portál news.bbc.co.uk.