Herný dizajnér Warren Spector by chcel pracovať na pokračovaní Deus Ex

4. nov 2009 o 11:10 Ján Kordoš

V rozhovore pre Variety sa rozhovoril aj o svojich iných plánoch. Epic Mickey sa podľa neho zatiaľ neteší príliš veľkej obľube medzi náročnejšími (hardcore) hráčmi, avšak práve tí budú z hry najviac prekvapení a bude im vyhovovať viac ako mainstreamovému publiku. Hlavný hrdina myšiak Mickey totiž nebude pasívnou postavou, ale jeho charakter sa bude postupne vyvíjať podľa hráčových rozhodnutí.

Zaujímavo vyzerajú aj ďalšie hry, na ktorých by chceli v Junction Point pracovať. Jedným z nich je epické fantasy RPG, ktoré Spector chce vytvoriť už 15 rokov. Pôvodne spoločne s manželkou vytvorili kompletný príbehovú linku pre DC Comics, ktorú však táto spoločnosť napokon odmietla. Spector však vytvorený svet a postavy miluje a rád by ich videl v hernej podobe.

Druhým projektom je sci-fi orientovaná hra z blízkej budúcnosti, ktorú Spector bez okolkov nazval duchovným nástupcom kultovej hry Deus Ex. „Boli a stále tu sú príbehy v Deus Ex, ktoré by som chcel rád rozprávať. Príbeh hry pre mňa stále nie je uzavretý,“ povedal Spector a ďalej dodáva sa snažil od Eidosu získať práva na značku Deus Ex, avšak neúspešne.

Eidos už potichu pracuje na Deus Ex 3, no o hre sa toho mnoho nevie. Tvorca úspešných hier ako System Shock, Deus Ex a Thief dáva o sebe znovu vedieť, čo je len a len dobre.

Zdroj: Variety,Kotaku