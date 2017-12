Online svet Falloutu je v rukách spoločnosti Interplay

4. nov 2009 o 10:45 Ján Kordoš

Dlhú dobu sa nič nedialo a všetko vyzeralo tak, že si Bethesda práva prevezme pod seba. Čo by bolo pri všetkej úprimnosti výborne, pretože hry od Interplayu sa tak skoro nedočkáme. Ak vôbec.

Ale kedysi uznávaný herný gigant predložil dôkaz o tom, že (samozrejme poctivo) pracujú na hre s pracovným názvom Project V13.

Artworky.

Dokonca až štyri artworky!!! Z roku 2008.

Súdu to stačilo na to, aby žiadosť Bethesdy zmietol zo stola. Podľa Chrisa Taylora, ktorý na hre pracuje, však nemáme hneď vynášať súdy, pretože nejde o finálne artworky. Suma sumárum tu máme štyri rozmazané obrázky, ktoré vlastne nič nehovoria o hre, no dlhé roky sa na nej už pracuje (a tie obrázky sú dôkazom a možno aj jediným výsledkom), takže čakajme ďalej.

