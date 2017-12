Budúcnosť optických mechaník je v očiach kôrovcov

Vysokocitlivý zrak morských kôrovcov z radu ústonožiek (Stomatopoda) by mohol byť kľúčom k vývoju nového typu super vysokokvalitných DVD prehrávačov. Tvrdia to britskí vedci z University of Bristol.

4. nov 2009 o 10:15 (sita)

Písmo: A - | A + 10 0 Ústonôžky, ktoré sú pre svoj vzhľad známe aj pod laickým názvom modlivkové krevety, žijú prevažne v tropických a subtropických moriach prakticky bez zmeny už 400 miliónov rokov. Majú najkomplexnejšie oči spomedzi všetkých existujúcich živočíšnych druhov a pohyb ich klepiet pri útoku na korisť považujú biológovia za druhý najrýchlejší pohyb vo zvieracej ríši. V štúdii uverejnenej v časopise Nature Photonics vedci dokázali, že ústonôžky dokážu rozlišovať až dvanásť základných farieb, čo je štyrikrát viac ako ľudia, a taktiež vedia zaznamenať rozličné druhy polarizácie svetla. Za tieto schopnosti vďačia na svetlo vysokocitlivým bunkám, ktoré otáčajú rovinu polarizácie počas prechodu svetla očami. CD a DVD prehrávače robia niečo podobné, avšak iba s jednou farbou, zatiaľ čo oči ústonožiek to dokážu takmer v celom farebnom spektre od ultrafialovej po infračervenú. Vedci preto dúfajú, že sa im podarí podobný model spracovania svetelného vlnenia vyvinúť pre novodobé DVD prehrávače, čo by umožnilo prenos omnoho väčšieho množstva informácií než dokážu súčasné zariadenia. Na tento účel by chceli využiť tekuté kryštály.