Nová hra Magic: The Gathering od Sony

4. nov 2009 o 10:00 Ján Kordoš

Sony Online Entertainment sa dohodlo s majiteľom licencie Wizards of the Coast a budúci rok by sme sa mohli dočkať skvelého dobrodružstva. Tým posledným, ktoré za zahranie skutočne stálo, je staršia stratégia Magic: The Gathering od Microprose z roku 1996. A dovtedy už predsa len nejaký ten deň ubehol.

Hráč bude ovládať trojrozmernú figúrku na hernom poli a samozrejme kúzliť pomocou kariet. Nemusíte sa obávať toho, že by išlo výhradne o MMO projekt. Magic: The Gathering – Tactics bude obsahovať aj scenáre pre jedného hráča, no to najdôležitejšie nájdeme v súbojoch hráča proti hráčovi.

Sony nedávno skúšalo preraziť so svojou verziou kartovej hry a výsledkom bola síce zaujímavá a originálne ovládaná (karty ste reálne vykladali na hernú plochu) stratégia Eye of Judgment, avšak hlbšie sa do podvedomia hráčov nezapísala. Navyše sa Sony už dlhšiu dobu snaží preraziť v MMO svete. Posledné kúsky ako Everquest alebo Star Wars Galaxies dnes už medzi popredných zástupcov masívne multiplayerových online hier nepatria.

Možno sa to podarí s Magic: The Gathering – Tactics. Pozrite si debutový trailer.

video //www.sme.sk/vp/12581/

Zdroj: Fileshack,Shacknews