Pilotom zakážu hrať sa s elektronikou

Notebooky, DVD prehrávače, herné konzoly či iné elektronické kratochvíle. Žiadne z nich nezakazujú pilotom počas letu používať predpisy. Výnimkou je iba štartovací pristávací manéver v momente, keď lietadlo klesne pod hladinu troch kilometrov.

4. nov 2009 o 9:08 Milan Gigel

O tom, že je to chyba svedčí posledný incident, kedy dvojica pilotov s notebookmi na kolenách zabudla so 144 člennou posádkou na palube na to, že treba pristávať. Počas posledných 90 minút letu nereagovali ani na hlásenia z letiska. O svoje licencie síce prišli, zistilo sa však, že neexistuje žiadne nariadenie, ktoré by na linkových letoch používanie elektroniky pilotom zakazovalo.

Pravidlá, ktorými sa piloti počas výkonu práce riadia v súčasnosti prechádzajú intenzívnym skúmaním a vyhodnocovaním. Právnici pracujú na tom, aby boli aktualizované do takej miery, aby odzrkadľovali súčasný životný štýl. Zákaz používania notebookov, multimediálnych prehrávačov, či herných konzol dostane zelenú.