Novinky v obchodoch: vynovené espresso, mobil ako počítač

Mobil, ktorý prestáva byť telefónom, espresso ktoré mení dizajn, lacná tlač a počítačová bižutéria. Ak sa na pultoch predajní čosi deje, začínajú sa objavovať produkty, ktoré majú pripomenúť že sa blížia obchodnícke hody.

3. nov 2009 o 13:30 Milan Gigel

Verbatim má nové USB kľúče pre náročných. Sú ako švajčiarsky nožík – aký konektor vysuniete, takým ho pripojíte k počítaču. Na výber sú dva – USB 2.0 a eSATA. So 60 megabajtami za sekundu pri čítaní a 25 megabajtami pri zápise je eSATA konektor o poznanie rýchlejší, ako ten starší na ktorý sme zvyknutí. A aby nebola v hre iba turborýchlosť, kľúč chráni všetky dáta silnou 256 bitovou AES šifrou. Žiaľ, iba softvérovo.

Ak máte pocit že Nescafé a Krups zaspali na vavrínoch a nemajú nápad, ako oživiť ich kapsulové espresso, v najbližších dňoch sa na pultoch predajní objaví novinka s názvom Dolce Gusto Circolo. Nový elegantný dizajn prizval do hry LED osvetlenie a kávovar odteraz zaberie na kuchynskej linke či stolíku podstatne menej miesta ako doposiaľ. Technológie a formát kapsúl prevzal od svojho predchodcu, nezabudol však na to, že energiu treba šetriť. Ak ho nevypnete, urobí to sám.

Sony Ericsson predstavil novú Xperiu X10. Skôr ako v polovici budúceho roka však na pulty predajní nedorazí. Nový smartfón má zaujať hlavne komfortom obsluhy a softvérovou výbavou. Rozozná na fotografiách tváre ľudí ktoré spáruje s kontaktmi, rozpozná súvislosti s ostatným obsahom mobile a všetko akosi prepojí so sociálnymi sieťami na internete. Rozprávame sa ešte o mobiloch, alebo sú to vreckové počítače? Hranice medzi oboma svetmi sú čoraz tenšie.

Nové farebné laserovky CLP-620ND, CLP-670N a CLP-670ND ohlásil Samsung a tvrdí, že náklady na tlač sú podstatne nižšie ako pri predchádzajúcich modeloch. Pod kontrolou má nielen energetiku ktorá sa prispôsobuje používaniu, ale aj prácu so spotrebným materiálom. Áno, to sme počuli už mnohokrát. Kým niektoré firmy smerujú do elektronického sveta bez papierov, iné stále zdokonaľujú technológie, aby bola papierová tlač lacnejšia.

Kingston experimentuje s farbami, tvarmi a cenami. Na európsky trh uviedol pestrú paletu nových USB kľúčov DTmini10 a DT102, ktoré by mohli svojimi atraktívnymi cenami trochu zamiešať cenníkmi predajcov. Veď koniec roka sa blíži a dostatočne veľký kľúč nie je nikdy na zahodenie.