Windows 7 v skratke: Dokumenty v pozore

Stalo sa vám už niekedy, že ste nevedeli nájsť dokument, ktorý ste zaručene uložili na disk včera, alebo dokonca pred hodinou? Stratili ste dôležitý web? Niekedy je pod sviečkou najväčšia tma. Nehľadajte, ale otvárajte.

3. nov 2009 o 12:00 Milan Gigel

Sedmička má dokonalý prehľad o tom s ktorými dokumentami pracujete a ktoré weby navštevujete. Stačí ak kliknete pravým tlačidlom na ikonu programu umiestneného na paneli úloh a okrem najpoužívanejších funkcií sa vyroluje aj zoznam posledných dokumentov či internetových adries, s ktorými ste pracovali. Ukážu sa aj tie, ktoré ste si pripichli vy sami. Stačí kliknúť na ten správny a máte ho pred očami.

Ak sa naopak strácate v záplave dokumentov, ktoré máte pootvárané v oknách, výhodné je používať náhľady otvorených okien, ktoré sa vyrolujú vždy, keď kurzorom prejdete po ikonách softvéru na paneli úloh. Aj keď sú ikony okien na lište zoskupené, od každého okna ste vzdialení iba na jeden klik.

Niekedy sa stáva, že správca okien prestane pracovať a namiesto náhľadov okien sa zobrazia iba ich názvy. Nehľadajte problém, nechajte to opraviť Sedmičku na povel. Kliknite na tlačidlo so znakom Windows, napíšte do vyhľadávacieho políčka slovo „aero“ a z ponuky zvoľte položku Nájsť a opraviť problémy s priehľadnosťou a ďalšími vizuálnymi efektmi. Po tom, čo systém preverí svoje nastavenie, náhľady sa opäť obnovia.

Nuž a ak ste vymenili za sedmičku svoje ixpéčko a Viste ste sa zďaleka vyhli, skúste pri prepínaní okien namiesto skratky Alt+Tab používať aj vynovenú Win+Tab s väčšími náhľadmi okien.