O mobilný lístok treba požiadať pred nástupom do vozidla

Systém platenia cestovných lístkov na linkách bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) prostredníctvom mobilných telefónov sa osvedčil a vo veľkej miere sa využíva. Poslaním SMS za 85 centov (26 Sk) získa cestujúci prestupný prepravný lístok na 70 m

3. nov 2009 o 10:00 TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) - inút.

Správu SMS vedia bez problémov identifikovať všetci revízori MHD pri kontrole cestových lístkov. "Revízor pri nastúpení do vozidla MHD približne o 20 sekúnd zablokuje automaty na označenie bežných cestovných lístkov. Zároveň má cez počítačový systém k dispozícii všetky aktuálne informácie o zaplatení cestovného prostredníctvom správ SMS. Operátor mobilnej siete však môže cestovné potvrdiť v niektorých prípadoch až do dvoch minút, lebo nie všetky úseky MHD sú vzhľadom na geografickú náročnosť pokryté plnohodnotným rýchlym signálom. Odoslaním SMS na poslednú chvíľu vo vozidle, takpovediac tesne pred kontrolou revízorom a spätným nepotvrdením operátora, sa cestujúci stáva čiernym pasažierom, od ktorého revízor musí vymáhať pokutu," uviedol pre TASR hovorca DPB Peter Kavecký.

Žiadny cestujúci by preto nemal nastúpiť do vozidla MHD skôr, než odošle SMS o zaplatení cestovného. Je však možné, že si z objektívnych príčin nestihne včas kúpiť cestovný lístok a ani v limite poslať správu SMS. Môže sa to napríklad stať mamičke s kočíkom alebo cestujúcemu s väčším objemom batožiny. DPB myslel aj na takéto a podobné prípady. Cestujúcich v prvom rade berieme ako našich zákazníkov, ku ktorým sa chceme slušne a korektne správať. Aj preto DPB zriadil funkciu ombudsmanky, ktorá v takýchto a podobných odôvodnených prípadoch môže navrhnúť odpustenie pokuty. Navyše má ombudsmanka právo nastoliť všetky konštruktívne pripomienky a podnety cestujúcich MHD na rokovania vedenia DPB," uviedol predseda predstavenstva DPB Branislav Záhradník.