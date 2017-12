Satelitné navigácie odsledujú naše návyky

Ako budú vyzerať satelitné navigácie v automobiloch o niekoľko rokov? Ak si myslíte že budú mať iba väčší displej a budú prepojené s internetom, mýlite sa. Vývojári z inštitútu MIT majú vo veci jasno už dnes.

3. nov 2009 o 9:40 Milan Gigel

AIDA je spoločník, ktorý býva v palubnej doske automobilu. Pohybuje sa, má tvár, snaží sa byť spoločenský a reaguje na to, čo sa deje okolo neho. Ak máte dobrú náladu, bude sa aktívne angažovať, ak ste namrzení, bude sa radšej tváriť, že spí.

Tvorcovia tvrdia, že nejde o obyčajnú GPS navigáciu s hlasovým ovládaním a výstupom, ktorá vás bude navigovať do cieľa. Už v priebehu dvoch týždňov rozozná vaše návyky a tak bude vedieť kedy idete do práce, kedy domov, v ktorý deň sa venujete nakupovaniu a kedy treba načerpať palivo. Pri organizovaní trás berie do úvahy dopravné spravodajstvo, ale aj informáciu o tom, koľko paliva máte v nádrži. Viac však napovie nasledujúce video.

Áno, k dokonalosti chýba tomuto robotovi ešte mnoho, budúcnosť však môže byť rozhodne zábavná. Kde je ten modul s vtipnými historkami a funkcia, ktorá vám prezradí, kde sa to včera vlastne zdržala na nákupoch vaša manželka?