EyePet - zverinec v obývačke

Pamätáte sa na tamagotchi? EyePet je čosi podobné, len na technologicky vyššej úrovni.

3. nov 2009 o 9:30 Ján Kordoš

Pamätáte sa na tamagotchi? Maličkú potvorku uväznenú v plastovom obale, ktorá si kedykoľvek pýtala papať, potrebovala upratať alebo sa jednoducho nudila. A keď kedykoľvek, tak pokojne o tretej nadránom. Áno, aj v takýto nekresťanský čas musel majiteľ umelého života vstať a splniť túžby malej, pípajúcej potvorky. Alebo zvieratko umlčal. Niekto vybraním batérií, iný v zúfalstve hodením prístroja o stenu.

Zaobstaranie si domáceho zvieratka je často iniciované deťmi (alebo dospelými s duchom dieťaťa). Dnes nie je problém v špecializovaných obchodoch kúpiť čosi chlpaté do bytu. Že sa postupne starostlivosť o zvieratko presúva z detí na rodičov je samozrejmé. Živé zvieratko sa totiž nedá vypnúť, nepýta si jesť len vtedy, keď naň máte čas. Možno práve preto prichádzajú veľké vývojárske firmy s myšlienkou virtuálneho maznáčika. Nintendo dokázalo zaujať skvelým Nintendogs pre prenosnú konzolu Nintendo DS, ktorá sa venovala výhradne psom. Sony ide ešte ďalej a v snahe spojiť pokročilú technológiu s detskou radosťou vytvorila špeciálny projekt EyePet.



Základom EyePet je špeciálna kamera predávaná spoločne s hrou (hra sa dá kúpiť samozrejme aj bez nej, ak už jednu vlastníte). Práve tá je žiaľ kladom i výrazným záporom celého tohto projektu. Všetko funguje na jednoduchom princípe. Kameru umiestnite približne vo výške 30 cm nad podlahou, upracete plochu, ktorú bude snímať pred televíznou obrazovkou a zabezpečíte, aby bolo v miestnosti dostatok svetla. Berte to tak, že prirodzené svetlo v týchto sychravých dňoch stačiť rozhodne nebude, EyePet potrebuje skutočne svetlú miestnosť. Keď máte všetko pripravené a spustíte hru, dostanete sa po všetkých peripetiách s nastavovaním a vysvetľovaním čo ako funguje priamo k hraniu. Ovládanie je jednoduché: máte ruky, máte nohy a tie vám stačia k tomu, aby ste sa hrali s virtuálnym zvieratkom.

Multifunkčným nástrojom je magická karta, ktorá sa behom okamihu zmení na trampolínu, sprchu, misku s jedlom, primitívny röntgen alebo fľašu na pitie. Ak potrebujete vykonať čosi náročnejšie, je tu práve magická karta: v skutočnosti akoby podložka pod myš. A to je všetko. Z vajíčka sa vám vyliahne akési podivné zvieratko (aby to bolo politicky korektné, nebude nik toto milé stvorenie prirovnávať k predsedovi istého najslovenskejšieho poslaneckého klubu) a teraz sa o neho starajte, hrajte sa s ním, učte ho. EyePet vo svojej podstate nie je teda žiadnou hrou, ide skôr o hračku, príjemné spestrenie pre menšie deti.

Ako to teda celé vyzerá? Pred vyliahnutím sa musíte pohrať s vajíčkom (pomocou rúk ho nakláňate zo strany na stranu a podobne), no skutočná zábava nastane až neskôr. Pred vami sa objaví chlpatá potvorka. Vidíte ju na obrazovke (čiže na ploche, ktorú sníma kamera) a rukami môžete zatlieskať, ona pribehne a pokúsi sa vyskočiť k vašim rukám. Alebo pri ťukaní prstov o podlahu sa za nimi rozbehne ako pes a jednou labkou bude skúmať, čo sa to na hmýri na zemi. Virtuálna hračka je spracovaná až neuveriteľne: animácie všetkých pohybov zvieratka na seba plne nadväzujú, chlpatý kožuch nie je nahradený mdlou textúrou, ale jednotlivé vlákna (hoci trochu hrubšie) sa pri pohybe reálne nakláňajú, pri dotyku deformujú a podobne. Máte pocit, že to, čo vidíte na obrazovke, je skutočne pred vami. A samozrejme funguje aj „psí pohľad“ zvieratka, takže emócie vnímate aj vďaka mimike.

Zvieratko nie je len na hranie. Ale to bude často najpoužívanejšia funkcia. Môžete si zaskákať na trampolíne, hrať s ním bowling (zvieratko sa stočí do guličky a spraví kotúľ vpred – nie deti, toto doma neskúšajte) atď. Jednoduché minihry sú založené na tom, aby ste používali magickú kartu (pozor na zrkadlový obraz) a dostali sa do interakcie so zvieratkom. Jednoduché princípy sú samozrejme súčasťou každej minihry, vždy máte vysvetlené, čo máte robiť. Horšie však je, že nie, akým spôsobom. Prísť na to musíte sami a keďže sú činnosti hodnotené medailami, nemusíte úlohu splniť. Ale to nevadí, celkovo dostanete 15-denný plán s celkovo 60 činnosťami. Okrem hrania by ste mali zvieratko kŕmiť, kúpať a podobne. To, že je napríklad hladné, zistíte podľa vyššie uvádzaného skeneru, no neznamená to, že túto činnosť musíte promptne vykonať. Zvieratko vám nezomrie, len dostanete viaceré indície, čo mu je, respektíve mu momentálne chýba. O zvieratko sa tak nemusíte starať v skutočnom zmysle slova, hoc keď nahodí smutný pohľad, asi ho len tak nenecháte.

Medzi zaujímavé možnosti patrí napríklad spievanie pomocou mikrofónov, ale väčší potenciál má kreslenie. Niekoľko predlôh vám dáva možnosti nakresliť v hrubých obrysoch objekt a zvieratko si poskladá napríklad lietadlo, auto, bábiku a podobne. Dôležité však je vybrať si dostatočne hrubú fixku, najlepšie čiernej farby, aby kamera dokázala presne rozoznať obrysy. Jednoduchá zábava, ale ono to funguje a vy sa pristihnete pri tom, že ste si aspoň trochu to milé stvorenie zamilovali.

Zvieratko z EyePet je roztomilé. Je s ním zábava. A deti sa budú baviť. Práve posledná veta je najdôležitejšia. Náročnejších poteší pri prvých dojmoch, zistíte, čo všetko môžete s virtuálnym životom robiť a následne si začnete všímať chyby. Deťom nebude vadiť slabšia rozlišovacia schopnosť kamery, nebudú zbytočne strácať nervy nad tým, prečo to nefunguje na prvý pokus a tak ako by malo, prečo nie je ovládanie presnejšie a podobne. Taktiež im nepríde nič divné na tom, že sa zvieratko vlastne nevyvíja, nerastie, stále je rovnaké. Opakovanie jednotlivých činností robí z EyePet hračku. Nič viac, žiadne edukatívne možnosti tu nie sú. V prípade, že ste očakávali aspoň pokročilý model umelej inteligencie, na ktorej základoch by bolo vidieť progres v učení sa zvieratka, zabudnite aj na to. Je to hračka pre malé deti a nie simulátor.

Londýnske štúdio Sony chcelo len ponúknuť alternatívu k využitiu kamery pripojenej k PS3. Je to možno škoda, no na druhú stranu budú deti spokojné. Môžu si tú malú beštiu obliekať, môžu sa s ňou hrať a ona reaguje až strašidelne prirodzene. Pohyby sú vynikajúce a keď začnete štekliť toto drobné stvorenie, neubránite sa pocitu, že takto by sa mali robiť virtuálne programy pre najmenších. S dodatkom, že len pre najmenších. Deti do 12 rokov budú nadšené, pre ostatné sa úplne vytratila výzva, nie je tu nič, čo by ukazovalo progres vo výchove. A potom tu máme už tradičný neduh: lokalizácia žiadna, takže deťom bude nutné všetko vysvetľovať. Hodnotenie berte ako priemer dospelého a detského pohľadu. Je to len číslo. Pre jedného nevyužitý potenciál, pre druhého zábava, radosť, očarenie a skvelý vianočný darček.