Obedná pauza: s tekvicami

V Pumpkin Remover musia na ploche zostať všetky tekvice so stopkou. Tých bez nej sa musíte zbaviť. Keďže v hre funguje gravitácia, treba ich odstraňovať opatrne.

3. nov 2009 o 11:30 Slavomír Benko

No dobre, možno sme o nejaký deň-dva pozadu. Ale kým je ešte tá halloweenska atmosféra v ovzduší... V Pumpkin Remover vám musia na ploche zostať všetky tekvice so stopkou. Tých bez nej sa musíte zbaviť. Keďže v hre funguje gravitácia, treba ich odstraňovať opatrne, aby nevypadli preč aj tie, čo nemajú. No a keďže funguje aj halloweenska "creepy" gravitácia - do všetkých strán - je to ešte zaujímavejšie. Ktorým smerom tekvica bude padať, môžete vidieť podľa natočenia vyrazenej tváre.

o

Ovládanie:

Myš.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.