Alica z krajiny zázrakov sa vracia

2. nov 2009 o 16:20 Ján Kordoš

Američan American si založil vlastné vývojárske štúdio Spicy Horse v Číne, kde pracoval na American McGee’s Oz, ktoré nikdy neuzrelo svetlo sveta a podivnej epizodickej hre American McGee’s Grimm Tales podľa rozprávok bratov Grimovcov, ktorá zas neuspela. A teraz sa vracia k tomu, čo ho preslávilo. Nová Alica v krajine zázrakov (v plnom znení The Return of American McGee’s Alice) vzniká v spolupráci s EA Partners a zdá sa, že by sa konečne zabudnutý vývojár vrátiť vo veľkom štýle. Podľa videa to vyzerá nádejne.

Zdroj: Kotaku,YouTube