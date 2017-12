Najlepšie hry v ankete Golden Joystick

2. nov 2009 o 14:00 Ján Kordoš

Pozrite sa na výsledky v zozname víťazov jednotlivých kategórií a sami zhodnoťte, či máte rovnaký názor:

Najlepšia rodinná hra: LittleBigPlanet

Najlepšia hra pre prenosné konzoly: Grand Theft Auto: Chinatown Wars

Najlepší herný predajca: GAME

Najlepšia mobilná hra: Metal Gear Solid Touch

Najlepšia hra pre Nintendo: Call of Duty: World at War

Najlepšia MSN mulitplayer hra: Call of Duty: World at War

Najlepší soundtrack: Guiter Hero: World Tour

Najlepšia online hra: Left 4 Dead

Najlepšia hra pre Xbox: Gears of War 2

Najlepšia hra pre PC: Fallout 3

Najlepšia hra pre Playstation: Killzone 2

Najlepší vydavateľ: Activision Blizzard

Najočakávanejšia hra: Call of Duty: Modern Warfare 2

Celkovo najlepšia hra: Fallout 3

Zdroj:Kotaku