Novembrové lahôdky z herného sveta

November býva pre hráčom najobľúbenejším mesiacom. Vychádza najviac hier, počet najkvalitnejších a zároveň trpezlivo odkladaných hier taktiež dosahuje maximálne ročné čísla.

2. nov 2009 o 10:00 Ján Kordoš

Tentoraz je tomu tak trochu inak. Pôvodne bolo ohlásených milión plus štyri kvalitné kúsky, po ktorých sa oplatí siahnuť a viete, že chybu nespravíte. Ono sa to celé zvrtlo, páni manažéri si spočítali jedna a jedna, do toho tá kríza (veď viete) a s tým súvisiaci strach z toho, že predvianočná nákupná horúčka u hráčov sa obmedzí len na niekoľko vybraných kúskov a ako naschvál, „náš titul“ medzi nimi nemusí byť.

A tak prišiel masívny odklad hier. Taký, aký sme tu ešte nemali. Z toho milióna nám teda napokon neostalo nič a usmievajú sa len štyri kúsky, ktoré sú akousi stávkou na istotu. Viete, že to budú hrať všetci a všetci budú aj spokojní. Nehovorte, že vám DA:O, CoD: MW2, L4D2 a AC2 nič nehovorí. Pokojne by o tejto štvorici mohol byť celý článok a stačilo by to.

Ale nebudeme predsa kŕčovití a pozrieme sa aj po konkurencii, ktorá má šancu preraziť. Nie je to mnoho – určite nie toľko, ako keď po minulé mesiace muselo mnoho titulov byť len spomenutých, aby sa na ne nezabudlo. Koncom minulého mesiaca sa na náš trh dostalo Tropico 3 (ktoré je skutočne kópiou prvého dielu, o chvíľu máme pre vás recenziu priamo z tropického ostrova, ktorý má pod palcom sociálne zmýšľajúci diktátor), Football Manager 2010 (pozor, futbalový manažér, ktorý skutočne spôsobuje závislosť) a zopár ďalších oneskorencov. Ale prejdime na november.

6. november

Dragon Age: Origins – PC, Xbox 360, Playstation 3 - preview

Ale prejdime k tomu, čo nás čaká o niekoľko dní. Konkrétne? Spravíme veľký nákup v miestnom hypermarkete, domácemu miláčikovi dáme papanie na celý týždeň, zamkneme dvere, zatiahneme žalúzie a pustíme si jedno z najočakávanejších RPG poslednej doby. O hre viete všetko, ale pre potechu duše si dáme skromné opakovanie. Robí na tom BioWare, čo by nám vlastne už aj stačilo ako záruka kvalitného projektu. Dragon Age: Origins však bude (respektíve je, ale potichu) návratom ku koreňom klasického RPG, takže hru môžeme pokojne popísať aj ako hranie sa na hrdinov pre náročných, skúsených hráčov.

Žiadne jednoduché klikanie, chodenie a ešte raz klikanie. Toto je hra ako zo starej školy. Dohrať ju netrvá pár hodín a keďže čisto po príbehovej línii bez odbočenia na uličku vedľajších úloh chodia len povrchní hráči, zaberie nám hranie aj viac než sa veľká ručička na hodinkách presunie cez dvanástku stokrát. Čistého herného času. A keď to konečne dohráme, pustíme si to znovu, pretože rozdielnosť hrania určuje nielen počiatočná voľba hráča na začiatku, ale aj činy vykonané počas hrania. Rozhodnete sa uprednostniť morálne zásady jednej postavy alebo splníte zadanú úlohu. Správne riešenie často neexistuje, je len voľba, vaše rozhodnutie, ktorým smerom sa pohnete. Dobre, už len rýchlo: hru môžete kedykoľvek zastaviť, vydať príkazy spustiť, je to skutočne RPG, more dialógov, humor, žiadne povrchné pižlanie sa mečom alebo krvavé súboje a podobne. O chvíľu to tu máme.

LEGO Indiana Jones: The Adventure Continues – všetky platformy

Dobre, nie každý sa chce zamotávať do náročného RPG. Niekomu stačí arkádové behanie s hranatou postavičkou Indiana Jonesa. Vynikajúci relax, ktorý je založený na obľúbenej predlohe sa v prvom prípade podaril a napokon ani neunavovalo opakovanie známej schémy z ostatných LEGO hier. Pokračovanie sa zvezie na poslednom filme a navyše ponúkne niečo, čo môže spraviť z tejto nenápadnej arkády, v ktorej kocky striekajú podobne ako krv v Dragon Age: Origins – editor vlastných úrovní. To vidíme ako jediný výrazný klad. Pre mladších hráčov však ideálny titul.

Need for Speed: Nitro – Wii, NDS

V Electronic Arts spravili veľmi dobre, že nám upadajúcu sériu Need for Speed rozdelili. Simulátorový Shift sa podaril, online verzia ešte nejaký ten deň musí čakať, ale nezabudlo sa ani na majiteľov platforiem od Nintenda. Nitro ostane pri starom koncepte, ale vadiť by to príliš nemalo, keďže sa orientuje výhradne na mainstreamové platformy, ktorých majitelia príliš po novinkách neprahnú a chcú len ďalšie Need for Speed. Také, ako ich poznajú a aké my nenávidíme. Neznamená to však, že by malo ísť o hru, o ktorú ani nezakopnete. Keďže je Nitro vyvíjané špeciálne pre Wii a DS, bude možno aj špecifické.

Ghostbusters: The Videogame – PC Krotitelia Duchov do Európy chvíľu meškali a oficiálne sa objavia až teraz. Čo si myslíme o konzolovej verzii už dávno viete. O zlú hru nejde, avšak toto nepochopiteľné presunutie na lukratívne obdobie PC verziu odsúdilo na zánik.

10. november

Call of Duty: Modern Warfare 2 – PC, Xbox 360, Playstation 3 - preview, videá z hrania MP

Po prvom dohraní Dragon Age: Origins hráči odpadnú (tí dopredu rozmýšľajúci sa pozrú, koľko majú ešte dovolenky a keďže poctivo celý rok šetrili, škodoradostne sa zasmejú ostatným). Ale nie od únavy. Po nové zásoby a ďalšiu hru. Tentoraz to bude strieľačka z vlastného pohľadu, ktorú má na starosti Infinity Ward. Dobre, písať o novom Call of Duty ako o hre, ktorú možno niekto nepozná, je smiešne. Očakávame podobný hit ako v prípade predošlého Modern Warfare (nie, World at War). Čiže skvelá príbehová kampaň bez respawnu nepriateľov. Ale krátka. Dôležitou (alebo možno najdôležitejšou) časťou hry bude multiplayer. Každý, kto ho hral už niekedy minule, veľmi dobre vie, že toto bude zážitok, pri ktorom sa dajú stráviť hodiny a hodiny. A čert nech vezme to, že budeme znovu nadávať, lebo nás zabíjajú malé deti. Proste to bude zábava. Moderný konflikt si skutočne nechá ujsť len málokto. Alebo hra, kvôli ktorej mnohí vydavatelia zrušili tohtoročné projekty a presunuli ich na budúci rok. Stačí?

13. november

Cooking Mama 3 – Nintendo DS

Dobre, možno trochu úchylné. Ale toto arkádové „varenie“ na NDS je proste návykové a zábavné. Povrchná casual zábava dokáže chytiť na 10 minút v MHD, ale aj na dlhších cestách. Poznáte to z iných podobných titulov: krájate, miešate a mnoho ďalšieho. Jednoduché, možno trochu ženské, ale verte, je to zábava. No a pri nahrávaní ďalšej úrovne v MW2 alebo oddychu od DA: O je práve podobná hra tým pravým, kde dáte mozgu prestávku.

DJ Hero – Xbox 360, Playstation 3

Fanúšikovia elektronickej hudby ticho závideli všetkým tým skákajúcim bláznom s plastovými gitarami, ako sa v hudobných hrách mohli aspoň nejakým spôsobom priblížiť k obľúbeným skladbám a dokonca si ich „zahrať“. A popularita gitarovej hudby stúpla. Lenže mnoho ľudí má radšej elektroniku, čo dobre vedia aj v Activisione a práve preto pripravili hru DJ Hero, ku ktorej dostanete more skladieb a špeciálny ovládač v podobe mixážneho pultu. Náročnejšie na ovládanie, no pre fanúšikov veľmi zaujímavá voľba, pod ktorú sa dokonca podpísalo niekoľko známych DJov. Veríme, že v Activisione nevymyslia čosi ako Cimbal Hero. Aj keď...

17. november

Left 4 Dead 2 – PC, Xbox 360 - novinka

Vážneho strieľania a sústredenia sa v MW2 budeme mať plné zuby. Predsa len nejaký ten oddych nutný bude a akčnejšie povahy si najlepšie oddýchnu... pri strieľaní. Avšak trochu inom. Prvý diel Left 4 Dead bol výborný. Návykový. Zábavný. A plný zombíkov, ktorých sme pri kooperatívnom hraní štyroch hráčov kosili po stovkách. Povrchná zábava? Rozhodne, ale zombie filmy, v ktorých skupina ozbrojených panákov uteká na miesto záchrany a musí dostať čo najviac nemŕtvych, sú proste skvelé. A hrať to je, hlavne ak je spracovanie kvalitné a multiplayer chytľavý, ešte zábavnejšie. Pokračovanie prichádza už po 12 mesiacoch. Pridá nové úrovne, nové postavy, dokonca to bude mať aj príbeh (a dlhší ako na jeden riadok). Mnohí hráči protestujú: vraj ide o ťahanie peňazí Valve z vreciek hráčov. Vraj je hrôza, že sa to bude odohrávať za denného svetla. A my? Smejeme sa, pretože toto bude vážne žrádlo. S motorovou pílou!

20. november

Assassin’s Creed 2 – PC, Xbox 360, Playstation 3

Známa pesnička: vo veľkej miere propagovaná hra sa stala hitom. Chytila mnoho miliónov hráčov (povedzme tak osem) a aj napriek tomu, že herná kritika nebola až tak nadšená a nespomínali sme na hru počas dlhých zimných večeroch pri kvalitnom vínku. Ale hra to bola podarená. S nevyužitým potenciálom. V UbiSofte to vedia, priznali sa, že zlepšovať bolo čo. Pokračovanie nás teda môže len a len prekvapiť. Presunieme sa do renesančného Talianska, takže skákať tentoraz budeme v európskych mestách, pribudne napríklad Leonardo da Vinci, vylepšovanie zbraní, rôznorodé úlohy (slastný povzdych a jednoznačný súhlas) a celkom schopný príbeh.

Altaira vystrieda Ezio, ale i ten zvládne skákať a behať po strechách, zabíjať potichu i celú skupinu. Dav ľudí tentoraz nebude len masou, ale je možné si niektoré osoby prikloniť na svoju stranu, spolupracovať je možné so žobrákmi, využijete služby prostitútok (na odlákanie stráží) a príkladov sa dá uviesť mnoho. Jednoznačne vylepšenia, ktoré hre len a len prospejú. Aj preto by to tentoraz mohla byť hra, na ktorú budú spomínať v dobrom i recenzenti. A ak náhodou chcete alternatívu pre handheld PSP, v rovnaký deň sa objaví Assassin’s Creed: Bloodlines.

To je všetko. Viac vedieť a vidieť nepotrebujete. U väčšiny hráčov sa zoznam hraných hier skutočne scvrkne na spomínanú štvoricu. Bude nám to stačiť. Lepšie ako hrami natrieskaný november, ktoré by sme všetky (znovu) nestihli dosýta zahrať. Jasná kúpa tohto mesiaca je teda štvoritá. Užívať si ju ale budeme minimálne ďalších 12 mesiacov.