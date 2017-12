Klimatické zmeny môžu zabiť 250-tisíc detí. Ročne

LONDÝN. Klimatické zmeny by mohli na budúci rok spôsobiť smrť 250.000 detí a toto číslo by sa mohlo zvýšiť do roku 2030 na 400.000. Upozornila na to medzinárodná organizácia Save the Children so sídlom v Londýne. Organizácia varuje, že viac ako 900 miliónov detí nasledujúcej generácie ohrozuje nedostatok pitnej vody a vyše 160 miliónov detí je vystavených riziku nakazenia maláriou - najväčším zabijakom detí do päť rokov. V novej správe Save the Children tvrdí, že klimatické zmeny sú najväčšou hrozbou pre zdravie detí v 21. storočí. Suchá a záplavy totiž prinútia deti odísť z domovov a prerušiť školskú dochádzku. Hlad a hospodársky úpadok spôsobené prírodnými katastrofami by dokonca mohli zvýšiť obchodovanie s deťmi a počet prípadov detskej práce. Organizácia predpovedá, že okolo 175 miliónov detí bude každý rok do roku 2030 čeliť následkom prírodných katastrof v podobe cyklónov, sucha a záplav. David Mepham zo Save the Children vyzval svetových lídrov, aby na decembrovom klimatickom summite v Kodani prijali zásadnú dohodu. "Nie je to len problém Afriky, týka sa každého," povedal Mepham.