Videám na webe dajú náhubok

BRATISLAVA. Internetová sloboda, ktorá sa doteraz vzťahovala aj na videá zavesené na slovenských weboch, je minulosťou. Parlament vo štvrtok prijal novelu zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá vyvolala u prevádzkovateľov videowebov rozpaky.

Na internetové videá bude dohliadať Rada pre vysielanie a retransmisiu a ich šíriteľov regulovať kontrolami a pokutami.

„Prijatá novela obsahuje pasáže, ktoré sa pri implementácii zákona môžu prejaviť ako problematické,“ povedal Milan Csaplár, predseda správnej rady Asociácie internetových médií.

Ak prezident zákon podpíše, od polovice decembra čaká internetové televízne weby, ako napríklad tv.sme.sk či huste.sk ohlasovacia povinnosť, piktogramy či blokovanie nevhodných videí od šiestej do dvadsiatej druhej hodiny.

Zákon rozlišuje viacerých „vysielateľov“ videoobsahu a pre každého určuje iné povinnosti, čo vnáša do praxe chaos. Prevádzkovatelia stránok sa viac ako používania vekových smajlíkov obávajú zákonných pokút.

Asociácia upozorňuje, že napriek tomu, že „prijatá novela obsahuje pozmeňujúci návrh o znížení pokút pre internetových prevádzkovateľov, stále ide o vysoké pokuty, ktoré neodrážajú reálne príjmy internetového trhu“. Asociácia odporúča účinnejšiu samoreguláciu.

Ministerstvo kultúry pri príprave zákona argumentovalo, že sa iba riadi európskou smernicou europarlamenu o audiovizuálnych službách, ktorá je pre krajiny EÚ záväzná.

Slovensko ju prijalo ako jedna z prvých krajín s ignorovaním hromadnej pripomienky, bez verejnej diskusie, s likvidačnými pokutami a nad rámec smernice

S printovými verziami na webe, ktoré obsahujú videá, sa ministerstvo vyrovnalo v dôvodovej správe zákona – na ne sa zákon nevzťahuje. Aj licenčná rada tvrdí, že kontrolovať weby novín nebude, no v samotnom texte novely sa o takejto výnimke nič nehovorí .

„Služby, na ktoré sa legislatívna zmena nevzťahuje, sú vymenované len v dôvodovej správe. Mali byť priamo v zákone. Pri tomto stave môže dochádzať k problémom pri výklade zákona,“ upozorňuje Filip Hanker, šéfredaktor Živé.sk, portálu zameraného na informačné technológie.

Ak sa zákon na domény tlače ako pravda.sk či čas.sk nevzťahuje a kontrole budú podliehať iba internetové denníky ako aktualne.sk alebo agentúry, pôjde podľa Hankera o diskrimináciu.

Šéfovia televíznych webov vyčkávajú

Riaditelia webov sa nevedia zhodnúť, koho sa regulácia dotkne a kto sa jej vyhne.

BRATISLAVA. Internetové weby s prípravou zmien už začali, ich šéfovia zároveň vyčkávajú na právne analýzy k novele. Nevedia sa zhodnúť, pod ktorú definíciu poskytovania videoobsahu patria a ktoré povinnosti sa na nich vzťahujú.

Pre weby, ktoré k textom pripájajú videá alebo ich na samostatnej stránke zhromažďujú, sú audiovizuálnou službou na požiadanie a platia pre ne menej prísne pravidlá.

„Možné obmedzenia v týchto dňoch len zvažujeme. Metoo prechádza redizajnom. Analyzujeme celý dosah a uvidíme, aké zmeny budú jeho konkrétnym výsledkom,“ povedal Richard Rybníček z multimediálnej internetovej televízie Metoo.

Prísnejšie podmienky zákon určuje internetovým vysielateľom, teda stránkam, ktoré lineárne vysielajú nonstop, podobne ako veľké televízie. Portál huste.sk, ktorý ako jediný slovenský web má najbližšie k internetovému vysielaniu, sa k zákonu nechcel vyjadriť.

„Novelu študujú naši právnici a na základe ich odporúčaní budeme postupovať,“ povedala Tatiana Tóthová, hovorkyňa televízie Joj, ktorej portál patrí .

Optimistickejší je šéf televízneho webu SME tv.sme.sk Martin Čorej. „Všetko sa ukáže po tom, ako sa zákon dostane do praxe. Ak nás bude chcieť rada kontrolovať, tak nech nás kontroluje. Televízie v takomto režime fungujú už veľmi dlho a naučíme sa v tom fungovať aj my,“ povedal.

Riaditelia televíznych webov sa zhodujú, že videá sú už kontrolované divákmi – diskutérmi. „Je to omnoho prísnejšia kontrola, ako tá, ktorú predpokladám od rady. Budeme musieť dávať smajlíkov do videí? No tak budeme. Bude to síce smiešne a zbytočné, ale nech,“ povedal Čorej.

Ján Glovičko