Novým hitom podľa japonského Famitsu je akčná Bayonetta

Hry hodnotené vo Famitsu, ktoré získali maximálne hodnotenie

(v zátvorke je uvedený rok vydania hry) 1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998)

2. Soulcalibur (1999)

3. Vagrant Story (2000)

4. The Legend of Zelda: The Wind Waker (2003)

5. Nintendogs (2005)

6. Final Fantasy XII (2006)

7. Super Smash Bros. Brawl (2008)

8. Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (2008)

9. 428 (2008)

10. Dragon Quest IX (2009)

11. Monster Hunter Tri (2009)