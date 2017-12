Vyhľadávače môžu spomaliť demenciu

Starí ľudia by si mali cibriť svoj mozog čo najviac. Tvrdia to nielen lekári, ale aj vedci, ktorí sa zaoberajú spôsobmi, ako oddialiť degradáciu mozgovej činnosti. Pomôcť nám vraj môžu vyhľadávače. Dôchodcovia by mali pri internete tráviť viac času.

19. okt 2009 o 11:12 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 9 0 Pri ich používaní kombinujeme viacero funkcií mozgu. Čítame, používame pamäť a snažíme sa vyhodnocovať nájdené výsledky. Mozog je nútený v krátkom časovom strese pracovať s veľkým objemom dát. To sa nezaobíde bez intenzívnych stimulov, ktoré musí organizmus odovzdávať nervovým bunkám, ktoré tvoria komunikačné trasy v mozgu. Štúdia, ktorú uskutočnili na Kalifornskej univerzite v Los Angeles odhalila, že pri vyhľadávaní informácií na internete dochádza k intenzívnemu prekrvovaniu mozgu. Obzvlášť v oblastiach, ktoré majú dohľad nad vizuálnym, jazykovým, rozoznávacím a pamäťovým centrom.