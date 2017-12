Vedcom sa podarilo vytvoriť "čiernu dieru"

V čínskom laboratóriu vyrobili prístroj, ktorý funguje na princípe podobnom čiernym dieram vo vesmíre - zachytáva okolité svetlo a premieňa ho na teplo. Jeho tvorcovia sa domnievajú, že v budúcnosti by sa mohol dať využívať na výrobu čistej energie.

16. okt 2009 o 12:24 SITA





BRATISLAVA. Čínskym vedcom sa v laboratóriu podarilo niečo, čo sa zdalo takmer nemožné - vytvorili elektromagnetickú "čiernu dieru", ktorá absorbuje svetlo z prostredia. Nie je však taká nebezpečná, ako by sa mohlo zdať. Zariadenie, ktoré funguje s frekvenciou elektromagnetického žiarenia, sa rozťahuje, aby zachytilo viditeľné svetlo, čo môže otvoriť dvere úplne novej forme získavania solárnej energie pre produkciu elektriny, píše sa v časopise New Scientist.

Od neviditeľného plášťa k čiernej diere?



Na jej vytvorenie použili výskumníci rovnaké materiály, aké sa používajú pri výrobe neviditeľných plášťov. Evgenni Narimanov a Alexander Kildishev z Purdue University v meste West Lafayette začiatkom roka zverejnili teoretický náčrt na vytvorenie umelej "čiernej diery", donedávna ho však nikto nerealizoval.

Podľa ich mienky bolo potrebné napodobniť vlastnosti čiernych dier vo vesmíre, ktorých intenzívna gravitačná sila sťahuje okolitý priestor do vnútra špirály. Narimanov a Kildishev tvrdili, že by bolo možné zostrojiť prístroj, ktorý by fungoval na podobnom princípe a pohlcoval by svetlo. Podľa ich výpočtov by na to bola potrebná cylindrická konštrukcia zložená z centrálneho jadra obklopeného sústredenými prstencami.

Svetlo premenené na teplo



Čínskym vedcom Tchie Ťun Cchuejovi a Čchiang Čchengovi sa experiment podarilo uskutočniť. Ich prístroj sa skladá zo šesťdesiatich prstencov vyrobených z takzvaných metamateriálov, ktoré boli predtým použité na výrobu neviditeľných plášťov. "Keď prístroj zachytí elektromagnetickú vlnu, zadrží ju a vedie do centra "čiernej diery", kde ju absorbuje jadro prístroja," vysvetlil Cchuej.

Následne "uviaznuté" svetlo nemá kadiaľ uniknúť, preto sa premení na teplo. Cchuej očakáva, že sa mu podarí vyrobiť prístroj, ktorý zachytí dĺžku optickej vlny, už koncom tohto roka.

Na trhu by mohol slúžiť ako "hltač" slnečnej energie. "Ak to bude fungovať, už nebudeme na zachytenie svetla potrebovať parabolické zrkadlá," uviedol Narimanov s tým, že by to mohlo priniesť radikálnu zmenu vo výrobe čistej energie.



Informáciu zverejnil internetový portál abc.es.