Facebook - herná platforma, ktorú neradno ignorovať

Rôzne články o Facebooku alebo iných sociálnych sieťach sa so železnou pravidelnosťou objavujú i v bežných médiách. Rozdeľujú tábor ľudí na dve skupiny: prívržencov a odporcov.

16. okt 2009 o 8:00 Ján Kordoš

Je však pravdou, že boom okolo tohto fenoménu je možno až príliš silný a tlačí sa do médií za každú cenu. Poďme sa na dnes najrozšírenejší Facebook pozrieť z trochu inej strany – a tentoraz žiadne bulvárne čriepky či bezvýznamné informácie. Facebook totiž môžeme pokojne nazvať hernou platformou, ktorá má obrovskú budúcnosť.

Čo to vlastne Facebook je, netreba nikomu vysvetľovať a do styku s touto sociálnou sieťou musel prísť každý. Kto ju tvrdohlavo ignoruje doteraz, nemá žiadnu šancu odhaliť klady, ale o tom reč nebude.

Viete, ktorá bola najhranejšia hra v septembri? Nebol to World of Warcraft, nebola to ani hudobná hra Guitar Hero 5. Alebo akákoľvek akčná hra. Najviac hráčov si našla jednoduchá hra Farmville vytvorená spoločnosťou Zynga. Flashová zábava sa po prvýkrát na Facebooku objavila 19. júna tohto roku, pred dvomi mesiacmi mala podľa informácií 33 miliónov užívateľov a dnes už zrejme počet virtuálnych záhradkárov prekročil hranicu 50 miliónov. Pekné číslo, všakže.

Princíp Farmville je jednoduchý a budeme ho používať aj v príkladoch, prečo Facebook neradno ignorovať ako hernú platformu. Vytvoríte si vlastného avatara, postavičku, ktorá vás bude zosobňovať na vašej farme. Na začiatku dostanete peniaze, ktoré následne investujete: zasadíte si nejakú zeleninu alebo kúpite strom. Táto investícia sa vám vráti. Každá z mnohých surovín však niečo stojí, po dozretí vám dá nejaký zisk a samozrejme dozrie za nejaký čas. Niekedy sú to štyri hodiny reálneho času, inokedy aj tri dni. Jednoduchý princíp je okorenený získavaním skúseností: za zber síce dostávate len virtuálnu menu, no za následné spracovanie pôdy či sadenie vám pribúdajú skúsenosti. Na začiatku máte uzamknutý bohatý obsah, ktorý sa vám sprístupní až v momente, kedy dosiahnete určitú úroveň. Okrem toho si na vlastnú farmu kupujete čisto dekoračné objekty, takže herná plocha nemusí vyzerať monotónne a nudne.

Teraz si predstavte, že hier, ktoré sú nesmierne obľúbené, je hneď niekoľko, hoci žiadna z nich nezaznamenala tak vysoký nárast v popularite ako Farmville. A na Facebooku môžete stráviť len hraním nie niekoľko minút, ale aj hodinu. Len Zynga prevádzkuje hneď niekoľko a samozrejme sa objavujú aj noví hráči v tomto segmente. Tak napríklad sa povráva, že za Zyngu a jej rivala, spoločnosť Playfish, ponúkol herný gigant Electronic Arts 250 miliónov amerických dolárov! Investícia podľa viacerých veľmi dobrá a výhodná pre obe strany. Vidíte, Facebook nie je len o hlúpych kvízoch od a pre násťročných.

Pýtate sa, čo je preboha na hrách vo Facebooku tak lukratívne? Dôvodov je hneď niekoľko, my si prejdeme tie najpodstatnejšie. Verte však, že návykovosť týchto prostých hier často presahuje aj veľké herné projekty za nemalé peniaze.

1. Facebook je všade

Jednoducho je to tak a môžete ho akokoľvek ignorovať. Koľko užívateľov je zaregistrovaných na Facebooku, toľko môže teoreticky podľahnúť jednoduchej hre. Podľa posledných odhadov je aktívnych približne 300 miliónov účtov, niektoré optimistické dohady dokonca hovoria o 330 miliónoch užívateľov. Pre porovnanie si môžeme vziať ako príklad nesmierne obľúbený a veľmi dobre predávaný handheld, prenosnú konzolu Nintendo DS, ktorú vlastní za niekoľko rokov aktívneho života čosi viac, než 100 miliónov hráčov. Playstation 3 má 25 miliónov hráčov. Herný vývojár si vie dobrým zameraním sa na cieľovú skupinu zabezpečiť nenormálne veľa hráčov a o týchto číslach sa môže „veľkým hrám“ iba snívať. Farmville má momentálne 2 milióny aktívnych farmárov. Ktorá bežne predávaná hra sa týmto číslom (a ktoré stále rastie) môže pochváliť? Facebook je dostatočne silná komunita, aby sa hra stala masovou zábavou.

2. Hry na Facebooku sú zadarmo

Za hry na všetky platformy sa platí. Tu viac, tu menej, ale nejaký ten cent musíte z peňaženky vyloviť aj pri tituloch na iPhone. Nebudeme teraz brať do úvahy softvérových pirátov, za hry sa jednoducho platí ako za chlieb v potravinách. Na Facebooku nie. Nájdete dobre vyzerajúcu aplikáciu, spustíte ju a nikto od vás nič nechce, nik od vás nič nepýta. Môžete teda dlhú dobu experimentovať bez toho, aby ste investovali reálne peniaze do hrania. Za samotné hranie totiž nikdy nič neplatíte, prispieť môžete len ak chcete čosi navyše. Nutné k progresu v hre to však nie je. Ak sa vám niečo nepáči alebo začne nudiť, máte more ďalších projektov, ktoré majú čo ponúknuť. To, že je niečo zadarmo ešte neznamená, že to musí byť čosi zlé.

3. Hry na Facebooku zarábajú

Inak by to predsa nemalo zmysel a nik by sa nevenoval ich tvorbe. Hry na seba samozrejme zarábajú. Hranie ako také je zadarmo, lenže ak chce niekto čosi viac, čo nemusí mať každý užívateľ, ktorý sa do hry zaregistruje, má vždy možnosť za reálne peniaze si nakúpiť virtuálnu menu a nakupovať vo veľkom špeciálny obsah. Alebo sa vám nepáči stav vášho konta vo Farmville? Tak si za skutočné peniaze doprajte finančnú injekciu a hneď môžete ďalej utrácať. Nejde pri tom o žiadne obrovské čiastky, ale len zopár amerických dolárov, no ak si to dáte dohromady s prvým bodom v tomto článku, neprekvapí vás analýza, ktorej výsledkom je, že každá hra mesačne zarobí na každom užívateľovi približne 20 dolárov. Vy prispievať nemusíte vôbec, no nájdu sa i takí, ktorí neváhajú zaplatiť stovky dolárov mesačne! Systém mikrotransakcií je neskutočne výhodný aj napriek tomu, že obrat nie je tak predvídateľný ako počet užívateľov. Ale funguje to a o aplikácie vo Facebooku sa začínajú zaujímať aj veľké vývojárske spoločnosti!

4. Hry na Facebooku sú ľahko upravovateľné

Všetky herné projekty majú základný model jednoduchý a vývojári dokážu veľmi jednoducho zistiť, čo hráči od hry chcú nové, čo sa im nepáči a vďaka zbieraniu štatistík bezproblémovo zisťujú, ktorým smerom by bolo vhodné napredovať. A keď sa hráčom dáva to, čo presne chcú, sú samozrejme šťastní a vysmiati hráči už siahnu do vlastného vrecka a dajú nejaký ten dolár na zlepšenie profilu vo svojej hre. Ak ste náhodou hrali Farmville v jeho začiatkoch a pozriete si jeho ponuky dnes, určite uvidíte obrovský pokrok. S tým súvisí aj fakt, že v dobe vydania hry sú jednotlivé projekty dokončené tak na 20% a až neskôr sa vďaka vplyvu samotných hráčov vykryštalizujú do finálnej podoby. Nie je problémom vydať nehotovú alebo orezanú vec a podľa toho, koľko hráčov sa rozhodne investovať do hrania, navyšovať rozpočet projektu a neustále ho zlepšovať, vynovovať, upravovať.

5. Hry na Facebooku začínajú opúšťať Facebook

Pre hráčov možno nič dôležité, no pre samotných tvorcov a odporcov Facebooku čosi vynikajúce. Mnoho úspešných hier má tak vysoký potenciál, že si bude môcť opustiť prostredie Facebooku a fungovať na vlastných stránkach (=inzercia). Hoci bude nutné využívať konto z Facebooku, reálne nemusíte vo Facebooku využívať nič iné. Vývojári tak budú môcť flexibilnejšie využiť technológiu a svoje možnosti, ktoré sú rozhraním Facebooku značne limitované a zároveň neopustia celkom obrovskú sociálnu sieť, ktorú denne navštevujú stovky miliónov ľudí.

Hry na Facebooku prehliadať nemôžete. Ak i napriek tomu ostávate chladní, zrejme by vás nepresvedčilo nič. Segment casual hier je však natoľko zaujímavý, že vám nedá nikde a nikdy pokoj. A raz mu podľahnete a zistíte, v čom spočíva čaro jednoduchších hier. Hry na Facebooku majú pred sebou jednoznačne ružovú budúcnosť.

