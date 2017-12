Galactic Command Online - herná apokalypsa Dereka Smarta

16. okt 2009

Hoc by si podľa jeho úctivého priezviska čitateľ neznalý pomerov myslel, že je to človek nesmierne bystrý, opak sa ukázal ako jedinou pravdou. Akúkoľvek negatívnu kritiku menil na slaboduché prehlásenia nesvojprávnych recenzentov, ktorí nevedeli, akýže klenot to majú vo svojich rukách. A čo viedlo autora novinky k takémuto kvetnatému úvodu?

Dali nám Battlecruiser (a niekoľko jeho verzií, pričom o hru nemal nik záujem, ani keď ju dávali zadarmo – teda možno aj mal, lenže v pravidelných, niekoľkominútových intervaloch padala späť do operačného systému) a dali nám Universal Combat (tiež niekoľko verzií, ale recenzovaná bola len tá prvá, ktorá dostala hodnotenie – zrejme ako jediná – mrazivých 0/10). A teraz nám dajú Galactic Command Online.

Čo bude čosi ako Universal Combat, len čisto multiplayerová záležitosť. Niekto zrejme vidí obrovskú príležitosť ryžovania peňazí v MMO segmente.

Dostaneme tak možnosť vybrať si z niekoľkých povolaní, zvelebovať svoj vesmírny koráb a brázdiť po hviezdnych systémoch a planétach. Bude možné z vlastného pohľadu dianie na vesmírnej lodi sledovať. Bude možné dokonca i viacero hráčov na jednu loď dostať. Bude možné obchodovať, vlastniť vesmírne stanice či doly na rudu a dokonca i iných hráčov! Čo znie hlúpo, ale je to tak.

A že to bude totálne nehrateľný brak, predpovedáme už teraz. Ale ako pripomenutie toho, že 3000 A.D. ešte stále neodišlo do večných lovísk, je táto novinka dostačujúca.

Na domovskej stránke hry nájdete kopec ďalších informácií, veľký Q&A dotazník, obrázky z alfa verzie hry a dokonca i video. Ale tým už hernú sekciu špiniť nebudeme. Celkový počet hráčov je obmedzený na 256 jedincov. Apokalypsa sa k nám (ne)dostane na konci budúceho, respektíve začiatkom roku 2011. Času dosť, ešte si užívajme.

