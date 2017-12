Obedná pauza: žraločí útok

16. okt 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Rozzúrený žralok, panika, vystresovaní ľudia... nie najpríjemnejšia situácia. Teda pokiaľ nie ste žralok. No a práve to v Miami Shark ste. Navyše nie hocijaký. Okrem obyčajných plavcov si totiž pokojne trúfnete aj na potápanie lodí či sťahovanie lietadiel a helikoptér do mora. Koľko škody dokážete vo vode a nad vodou narobiť počas 98 míľovej cesty popri pobreží?



Ovládanie:

Klávesnica - šípky na pohyb, pomocou CTRL alebo A hryziete. Snažte sa skákať na plavidlá a ponárať ich, kúsať do všetkého, čo sa hýbe a hlavne skákať vysoko nad hladinu (pohybom šikmo ku dnu a potom naspať), zahryzávať sa do lietajúcich prostriedkov a sťahovať ich dolu.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.