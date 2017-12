Microsoft chce uspieť v Číne. V mobiloch

Ak si Google a Baidu vyslúžili v Číne veľkú popularitu, prečo by tam nemal uspieť aj Bing? Microsoft to skúša v segmente mobilov. Pripravil balíčky, ktoré majú dostať Live služby do mobilných telefónov.

15. okt 2009 o 16:30 Milan Gigel

Mobilné rozhranie vyhľadávača Bing nadväzuje na Live Messenger, Hotmail a ďalšie služby Microsoftu. Firma pripravila prehľadné inštrukcie, ktoré majú pomôcť používateľom dopraviť balík služieb do ich mobilných telefónov. Okrem iného pomôžu ľuďom hľadať mapy, reštaurácie či informácie o počasí. Cieľom je vtesnať sa medzi dvoch najväčších hráčov, ktorí zastávajú až 95 percentnú pozíciu na trhu. Ak budú mať ľudia k mobilným službám blízko, siahnu po nich aj na svojich počítačoch. Aby sa tak stalo, Microsoft by musel prelomiť dlhoročné zvyky internetistov. Bing je na čínskom trhu veľkou neznámou. Aj keď Microsoft vynaložil do reklamných kampaní po celom svete veľa peňazí, na Ázijský trh akosi zabudol.