Módna polícia hodnotí Uncharted 2: Among Thieves

15. okt 2009 o 13:50 Ján Kordoš

Ale nevadí.

Aj my predsa nosíme nejaký ten šat a v snahe zapáčiť sa opačnému pohlaviu nechodíme v šušťákoch do hypermarketov (teda až na niektorých jedincov, ktorým by mali vziať právo voliť) nakupovať. A preto aj módna polícia v hrách.

Zajtra vychádza dlho očakávaný akčný hit Uncharted 2: Among Thieves pre Playstation 3. Ide o zrejme najlepšiu hru tohto roku, ktorú sme mali v redakcii, ale veď recenziu ste prelúskali, tak načo sa opakovať. Radšej sa pozrime, čo majú protagonisti na sebe a či sú dostatočne in.

Nathan v úlohe drsného hrdinu má samozrejme vyšúchané rifle, ktoré dopĺňa vetrovkou s teplou vnútornou vrstvou, ktorá mu nič neuberá na mužnosti. Neoholený vzhľad robí z jeho vypracovanej postavy hrdinu, pred ktorým devy vlhnú a páni sa pozerajú na svoje pivné bruchá, s ktorými by bolo treba niečo robiť.

Chloe so svojim špecifickým prízvukom a čokoládovou pokožkou dáva vyniknúť svojim prirodzeným tvarom tela aj vďaka pestrým farbám hornej vrstvy oblečenia. Poodhalené bruško je čerešničkou na torte. ´

Elena je novinárka a preto si môže dovoliť vyzerať ako vytiahnutá z... ale práve takto jej to sekne. Prišla robiť exkluzívnu reportáž do Nepálu o jednom fakt zlom, zlom ujovi a preto špinavá, biela blúzka (navyše nie vždy poslušne zapravená) dáva Elene vzhľad nenápadného anjelika, ktorý vyzerá dobre za každých okolností. Po prechode do zimného prostredia nahodila oranžovú bundu, ktorá jej na kráse nepridala, ale ani neubrala.

Viac o tom, čo nosia hrdinovia v Uncharted 2 nájdete na tomto mieste. Tak kto pôjde na Helloween prezlečený za Nathana?

Zdroj:Kotaku